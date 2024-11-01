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Копенгаген - Истанбул Башакшехир 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
07 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Копенгаген
Истанбул Башакшехир

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Истанбул Башакшехир, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1АнглияврНатан Тротт
5БразилиязщГабриэл Перейра
6ГрециязщПантелис Хацидиакос
2НидерландызщКевин Дикс
22ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
27ДанияпзТомас Дилейни
12ДанияпзЛукас Лерагер
7ШвецияпзВиктор Классон
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
17ДаниянпВиктор Фрохольдт
14ДаниянпАндреас Корнелиус
98ТурцияврДениз Дильмен
42ТурциязщОмер Али Шахинер
3АнглиязщДжером Опоку
5БразилиязщЛеонардо Дуарте
6Бразилиязщ de Lima
13ПортугалияпзМигель Крешпу да Силва
2ТурцияпзБерат Оздемир
14ГрецияпзДимитриос Пелькас
25БразилиянпЖоау Фигейредо
9ПольшанпКшиштоф Пёнтек
23ТурциянпДениз Тюрюч
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
ТурцияЧагдаш Атан
История личных встреч
05.08.2020Лига Европы1/8 финала. 2-й матчКопенгаген3 : 0Истанбул Башакшехир
12.03.2020Лига Европы1/8 финала. 1-й матчИстанбул Башакшехир1 : 0Копенгаген
04.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 14-й турКопенгаген2 : 2
27.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 13-й тур0 : 0Копенгаген
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур1 : 1Копенгаген
18.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 12-й турКопенгаген3 : 1
06.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 11-й тур2 : 2Копенгаген
03.11.2024Турция — Суперлига11-й тур3 : 2Истанбул Башакшехир
28.10.2024Турция — Суперлига10-й турИстанбул Башакшехир1 : 1
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур5 : 1Истанбул Башакшехир
19.10.2024Турция — Суперлига9-й тур1 : 0Истанбул Башакшехир
05.10.2024Турция — Суперлига8-й турИстанбул Башакшехир1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси26
2
1/8 финала
Фиорентина26
3
1/8 финала
Легия26
4
1/8 финала
Лугано26
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш26
6
1/8 финала
Ягеллония26
7
1/8 финала
Хартс26
8
1/8 финала
Рапид В26
9
Плей-офф
Хайденхайм26
10
Плей-офф
Шэмрок Роверс24
11
Плей-офф
Борац Б-Л24
12
Плей-офф
Серкль Брюгге23
13
Плей-офф
Целе23
14
Плей-офф
Пафос23
15
Плей-офф
Мольде23
16
Плей-офф
Омония23
17
Плей-офф
Олимпия Л23
18
Плей-офф
Ноа23
19
Плей-офф
ТНС23
20
Плей-офф
Гент23
21
Плей-офф
Астана23
22
Плей-офф
Викингур Р23
23
Плей-офф
ХИК23
24
Плей-офф
Юргорден21
25 Копенгаген21
26 АПОЭЛ21
27 Бетис21
28 ЛАСК21
29 Панатинаикос21
30 Динамо Мн20
31 Млада-Болеслав20
32 ТСЦ20
33 Истанбул Башакшехир20
34 Петрокуб20
35 Санкт-Галлен20
36 Ларн20

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