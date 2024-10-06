Юргорден - Панатинаикос 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 33000
07 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юргорден - Панатинаикос, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
|Ким Бергстранд
|Диего Мартин Алонсо
|Руй Витория
История личных встреч
|03.11.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|29-й тур
|1 : 0
|28.10.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|28-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|21.10.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|27-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|26-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Греция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Греция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
|20.10.2024
|Греция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Греция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Челси
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Фиорентина
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Легия
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Лугано
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Витория Гимарайнш
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Ягеллония
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Хартс
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Рапид В
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Хайденхайм
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Шэмрок Роверс
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Борац Б-Л
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Серкль Брюгге
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Целе
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Пафос
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Мольде
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Омония
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Олимпия Л
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Ноа
|2
|3
| 19
Плей-офф
|ТНС
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Гент
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Астана
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Викингур Р
|2
|3
| 23
Плей-офф
|ХИК
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Юргорден
|2
|1
|25
|Копенгаген
|2
|1
|26
|АПОЭЛ
|2
|1
|27
|Бетис
|2
|1
|28
|ЛАСК
|2
|1
|29
|Панатинаикос
|2
|1
|30
|Динамо Мн
|2
|0
|31
|Млада-Болеслав
|2
|0
|32
|ТСЦ
|2
|0
|33
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|34
|Петрокуб
|2
|0
|35
|Санкт-Галлен
|2
|0
|36
|Ларн
|2
|0