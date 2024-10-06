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Юргорден - Панатинаикос 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 33000
07 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Юргорден
Панатинаикос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юргорден - Панатинаикос, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
ШвецияКим Бергстранд
УругвайДиего Мартин Алонсо
ПортугалияРуй Витория
История личных встреч
03.11.2024Швеция — Аллсвенскан — 202429-й тур1 : 0Юргорден
28.10.2024Швеция — Аллсвенскан — 202428-й турЮргорден2 : 1
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турЮргорден1 : 2
21.10.2024Швеция — Аллсвенскан — 202427-й тур2 : 0Юргорден
06.10.2024Швеция — Аллсвенскан — 202426-й турЮргорден1 : 1
03.11.2024Греция — Суперлига10-й тур0 : 1Панатинаикос
27.10.2024Греция — Суперлига9-й турПанатинаикос1 : 1
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турПанатинаикос1 : 4
20.10.2024Греция — Суперлига8-й тур0 : 1Панатинаикос
06.10.2024Греция — Суперлига7-й турПанатинаикос0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси26
2
1/8 финала
Фиорентина26
3
1/8 финала
Легия26
4
1/8 финала
Лугано26
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш26
6
1/8 финала
Ягеллония26
7
1/8 финала
Хартс26
8
1/8 финала
Рапид В26
9
Плей-офф
Хайденхайм26
10
Плей-офф
Шэмрок Роверс24
11
Плей-офф
Борац Б-Л24
12
Плей-офф
Серкль Брюгге23
13
Плей-офф
Целе23
14
Плей-офф
Пафос23
15
Плей-офф
Мольде23
16
Плей-офф
Омония23
17
Плей-офф
Олимпия Л23
18
Плей-офф
Ноа23
19
Плей-офф
ТНС23
20
Плей-офф
Гент23
21
Плей-офф
Астана23
22
Плей-офф
Викингур Р23
23
Плей-офф
ХИК23
24
Плей-офф
Юргорден21
25 Копенгаген21
26 АПОЭЛ21
27 Бетис21
28 ЛАСК21
29 Панатинаикос21
30 Динамо Мн20
31 Млада-Болеслав20
32 ТСЦ20
33 Истанбул Башакшехир20
34 Петрокуб20
35 Санкт-Галлен20
36 Ларн20

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