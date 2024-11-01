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Райо Вальекано - Лас-Пальмас 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
08 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Райо Вальекано
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Лас-Пальмас, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
23 Испания пз Оскар Мартин
15 Испания пз Херард Гумбау
18 Испания нп Альваро Гарсия
7 Испания нп Иси Паласон
14 Испания нп Серхио Камельо
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
23 Испания зщ Алекс Муньос
18 Испания пз Росада Вити
29 Португалия пз Дариу Эсугу
20 Испания пз Кирьян Родригес
8 Испания пз Хосе Кампанья
10 Испания пз Альберто Молейро
19 Испания нп Сандро Рамирес
37 Португалия нп Фабиу Силва
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Луис Мигель Каррион
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
20.01.2024 Испания - Примера 21-й тур Райо Вальекано0 : 2Лас-Пальмас
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Лас-Пальмас0 : 1Райо Вальекано
06.03.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 28-й тур Лас-Пальмас1 : 1Райо Вальекано
20.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 19-й тур Райо Вальекано2 : 0Лас-Пальмас
17.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Райо Вальекано2 : 2Лас-Пальмас
21.12.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Лас-Пальмас1 : 1Райо Вальекано
06.02.2016 Испания - Примера 23-й тур Райо Вальекано2 : 0Лас-Пальмас
20.09.2015 Испания - Примера 4-й тур Лас-Пальмас0 : 1Райо Вальекано
27.11.2012 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Райо Вальекано0 : 0Лас-Пальмас
01.11.2012 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Лас-Пальмас1 : 0Райо Вальекано
29.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 5Райо Вальекано
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Райо Вальекано1 : 0
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 1 : 0Райо Вальекано
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 1 : 2Райо Вальекано
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Райо Вальекано1 : 1
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 2 : 0Лас-Пальмас
31.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 7Лас-Пальмас
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Лас-Пальмас1 : 0
21.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 2 : 3Лас-Пальмас
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Лас-Пальмас0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Атлетико М1223
4
Лига чемпионов
Вильярреал1121
5
Лига Европы
Осасуна1221
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1219
7 Бетис1219
8 Мальорка1218
9 Райо Вальекано1116
10 Сельта1216
11 Реал Сосьедад1215
12 Жирона1215
13 Севилья1215
14 Алавес1213
15 Леганес1211
16 Хетафе1210
17 Эспаньол1210
18
Зона вылета
Лас-Пальмас129
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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