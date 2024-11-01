Райо Вальекано - Лас-Пальмас 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
08 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Лас-Пальмас, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|23
|пз
|Оскар Мартин
|15
|пз
|Херард Гумбау
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|14
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|18
|пз
|Росада Вити
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|20.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|06.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 19-й тур
|2 : 0
|17.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 2
|21.12.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 1
|06.02.2016
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|20.09.2015
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|27.11.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|01.11.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 7
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|21.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|12
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|19
|7
|Бетис
|12
|19
|8
|Мальорка
|12
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Сельта
|12
|16
|11
|Реал Сосьедад
|12
|15
|12
|Жирона
|12
|15
|13
|Севилья
|12
|15
|14
|Алавес
|12
|13
|15
|Леганес
|12
|11
|16
|Хетафе
|12
|10
|17
|Эспаньол
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7