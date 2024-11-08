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Марсель - Осер 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Марсель
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Осер, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Осер
Осер
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
3 Франция зщ Кентен Мерлен
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
25 Франция пз Адриен Рабьо
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
51 Канада пз Исмаэль Коне
44 Бразилия пз Луис Энрике
8 Франция нп Ниль Мопе
16 Гвиана вр Донован Леон
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
14 Гана зщ Гидеон Менса
97 Мадагаскар пз Райан Равелсон
42 Гана пз Элиша Овусу
27 Франция пз Кевин Дануа
10 Франция пз Гаэтан Перрен
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
9 Канада нп Тео Бэр
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель2 : 1Осер
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Осер0 : 2Марсель
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Осер0 : 2Марсель
13.05.2012 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель3 : 0Осер
14.08.2011 Франция - Лига 1 2-й тур Осер2 : 2Марсель
01.05.2011 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель1 : 1Осер
19.01.2011 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Осер0 : 2Марсель
11.12.2010 Франция - Лига 1 17-й тур Осер1 : 1Марсель
30.04.2010 Франция - Лига 1 35-й тур Осер0 : 0Марсель
23.12.2009 Франция - Лига 1 19-й тур Марсель0 : 2Осер
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 2Марсель
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Марсель0 : 3
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 5Марсель
04.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Марсель1 : 1
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 0Марсель
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Осер4 : 0
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 2 : 2Осер
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Осер2 : 1
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 3 : 1Осер
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Осер3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Марсель1020
3
Лига чемпионов
Монако1020
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1018
5
Лига Европы
Ницца1016
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1015
7 Ланс1014
8 Реймс1014
9 Страсбург1013
10 Осер1013
11 Брест1013
12 Тулуза1012
13 Ренн1011
14 Нант1010
15 Анже1010
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1010
17
Зона вылета
Гавр109
18
Зона вылета
Монпелье104

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