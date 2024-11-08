Марсель - Осер 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Осер, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Осер
Осер
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|51
|пз
|Исмаэль Коне
|44
|пз
|Луис Энрике
|8
|нп
|Ниль Мопе
|16
|вр
|Донован Леон
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|97
|пз
|Райан Равелсон
|42
|пз
|Элиша Овусу
|27
|пз
|Кевин Дануа
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|9
|нп
|Тео Бэр
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|13.05.2012
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|14.08.2011
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|01.05.2011
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|19.01.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|11.12.2010
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|30.04.2010
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|23.12.2009
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Ницца
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|10
|15
|7
|Ланс
|10
|14
|8
|Реймс
|10
|14
|9
|Страсбург
|10
|13
|10
|Осер
|10
|13
|11
|Брест
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|12
|13
|Ренн
|10
|11
|14
|Нант
|10
|10
|15
|Анже
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|10
|4