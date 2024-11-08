Ротор - Сочи 08 Ноября прямая трансляция
08 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Сочи, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|07.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|14.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|4 : 2
|04.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 1
|08.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 0
|26.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 3
|05.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|3 : 1
|13.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 0
|20.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 3
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|07.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|17
|33
| 2
Повышение
|Балтика
|17
|33
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|17
|28
| 4
Стыковая зона
|Урал
|17
|27
|5
|Сочи
|17
|27
|6
|Чайка
|17
|25
|7
|Черноморец
|17
|24
|8
|Енисей
|17
|23
|9
|Нефтехимик
|17
|22
|10
|Ротор
|17
|22
|11
|Родина
|17
|21
|12
|СКА-Хабаровск
|17
|21
|13
|Сокол
|17
|19
|14
|КАМАЗ
|17
|19
|15
|Шинник
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Уфа
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Алания
|17
|17
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|17
|9