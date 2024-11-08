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Ротор - Сочи 08 Ноября прямая трансляция

08 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
РоторСочи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Сочи, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Сочи0 : 0Ротор
07.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Сочи2 : 1Ротор
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ротор1 : 2Сочи
14.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Сочи4 : 2Ротор
04.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Ротор1 : 1Сочи
08.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Ротор0 : 0Сочи
26.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Сочи0 : 3Ротор
05.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Ротор3 : 1Сочи
13.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Сочи0 : 0Ротор
20.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Сочи0 : 3Ротор
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 2 : 0Ротор
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 0Ротор
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Ротор1 : 0
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Ротор1 : 1
07.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 0 : 1Ротор
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Сочи3 : 2
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 0
30.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала Сочи2 : 2 4 : 2
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 0Сочи
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 0Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1733
3
Стыковая зона
Арсенал Т1728
4
Стыковая зона
Урал1727
5 Сочи1727
6 Чайка1725
7 Черноморец1724
8 Енисей1723
9 Нефтехимик1722
10 Ротор1722
11 Родина1721
12 СКА-Хабаровск1721
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Шинник1718
16
Зона вылета
Уфа1717
17
Зона вылета
Алания1717
18
Зона вылета
Тюмень179

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