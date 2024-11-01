Эр-Рияд - Аль-Наср 08 Ноября прямая трансляция
08 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эр-Рияд - Аль-Наср, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|2 : 2
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|01.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|0 : 1
|04.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 4-й тур
|5 : 1
|01.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|3 : 3
|22.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура саудовской Про лиги: «Эр-Рияд» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Иттихад
|10
|27
|2
|Аль-Хиляль
|9
|25
|3
|Аль-Шабаб
|10
|21
|4
|Аль-Наср
|9
|19
|5
|Аль-Кадисия
|10
|19
|6
|Эр-Рияд
|9
|14
|7
|Аль-Халидж
|9
|13
|8
|Аль-Таавун
|9
|12
|9
|Аль-Раед
|9
|11
|10
|Аль-Ахли
|9
|11
|11
|Аль-Иттифак
|9
|11
|12
|Аль-Ороба
|10
|10
|13
|Дамак
|9
|8
|14
|Аль-Охдуд
|9
|8
|15
|Аль-Холуд
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейха
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|9
|5