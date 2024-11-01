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Аль-Хиляль - Аль-Иттифак 08 Ноября прямая трансляция

08 Ноября 2024 года в 17:45 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Иттифак

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Иттифак, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Иттифак0 : 2Аль-Хиляль
28.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 4-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Иттифак
04.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур Аль-Хиляль3 : 0
01.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
26.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Хиляль2 : 0
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 4 : 5Аль-Хиляль
18.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Хиляль3 : 0
02.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Иттифак0 : 2
26.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 1Аль-Иттифак
20.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Иттифак2 : 3
03.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Иттифак0 : 1
29.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур 1 : 1Аль-Иттифак
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Иттихад1027
2 Аль-Хиляль925
3 Аль-Шабаб1021
4 Аль-Наср919
5 Аль-Кадисия1019
6 Эр-Рияд914
7 Аль-Халидж913
8 Аль-Таавун912
9 Аль-Раед911
10 Аль-Ахли911
11 Аль-Иттифак911
12 Аль-Ороба1010
13 Дамак98
14 Аль-Охдуд98
15 Аль-Холуд107
16
Зона вылета
Аль-Фейха107
17
Зона вылета
Аль-Вахда96
18
Зона вылета
Аль-Фатех95

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