Аль-Хиляль - Аль-Иттифак 08 Ноября прямая трансляция
08 Ноября 2024 года в 17:45 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Иттифак, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|26.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|0 : 2
|28.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|4-й тур
|2 : 0
|04.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 4-й тур
|3 : 0
|01.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|2 : 0
|21.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|4 : 5
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|3 : 0
|02.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 3
|03.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Иттихад
|10
|27
|2
|Аль-Хиляль
|9
|25
|3
|Аль-Шабаб
|10
|21
|4
|Аль-Наср
|9
|19
|5
|Аль-Кадисия
|10
|19
|6
|Эр-Рияд
|9
|14
|7
|Аль-Халидж
|9
|13
|8
|Аль-Таавун
|9
|12
|9
|Аль-Раед
|9
|11
|10
|Аль-Ахли
|9
|11
|11
|Аль-Иттифак
|9
|11
|12
|Аль-Ороба
|10
|10
|13
|Дамак
|9
|8
|14
|Аль-Охдуд
|9
|8
|15
|Аль-Холуд
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейха
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|9
|5