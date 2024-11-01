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Славия-Мозырь - Нафтан 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
08 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Славия-Мозырь
Нафтан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Нафтан, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
22.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Нафтан0 : 1Славия-Мозырь
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Нафтан2 : 2Славия-Мозырь
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь1 : 0Нафтан
18.11.2017 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь1 : 2Нафтан
26.06.2017 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Нафтан0 : 2Славия-Мозырь
06.08.2016 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь2 : 0Нафтан
10.04.2016 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 1Славия-Мозырь
19.09.2015 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь0 : 3Нафтан
23.05.2015 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан1 : 1Славия-Мозырь
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
25.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь0 : 0
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 0Славия-Мозырь
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь2 : 3
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Нафтан0 : 0
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 3 : 0Нафтан
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Нафтан0 : 4
13.10.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 2
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 3Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2562
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2760
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2652
4 Динамо-Брест2745
5 Витебск2741
6 Гомель2740
7 БАТЭ2737
8 Ислочь2735
9 Слуцк2735
10 Арсенал2733
11 Славия-Мозырь2731
12 Сморгонь2627
13 Минск2727
14 Нафтан2722
15
Зона вылета
Днепр М2715
16
Зона вылета
Шахтёр С272

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