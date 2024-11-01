Айнтрахт Б - Гамбург 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
08 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Гамбург, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 4
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|4 : 2
|17.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|23.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|23.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 4
|15.02.2014
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 2
|31.08.2013
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|11
|22
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|11
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|11
|20
|4
|Гамбург
|11
|19
|5
|Карлсруэ
|11
|19
|6
|Нюрнберг
|11
|17
|7
|Магдебург
|11
|17
|8
|Герта
|11
|17
|9
|Эльверсберг
|11
|16
|10
|Кайзерслаутерн
|11
|16
|11
|Кёльн
|11
|15
|12
|Дармштадт 98
|11
|13
|13
|Гройтер Фюрт
|11
|13
|14
|Пройссен Мюнстер
|11
|10
|15
|Ульм 1846
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Ян
|11
|7