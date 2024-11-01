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Айнтрахт Б - Гамбург 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
08 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Айнтрахт Б
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Гамбург, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Айнтрахт Б0 : 4Гамбург
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гамбург2 : 1Айнтрахт Б
29.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург4 : 2Айнтрахт Б
17.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Б0 : 2Гамбург
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б1 : 2Гамбург
23.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гамбург4 : 0Айнтрахт Б
23.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Б2 : 4Гамбург
15.02.2014 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б4 : 2Гамбург
31.08.2013 Германия - Бундеслига 4-й тур Гамбург4 : 0Айнтрахт Б
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 0Айнтрахт Б
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Б1 : 1
18.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 1Айнтрахт Б
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б2 : 0
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 3 : 1Айнтрахт Б
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Гамбург1 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Гамбург
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 4 : 2Гамбург
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Гамбург3 : 1
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 0 : 3Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961122
2
Повышение
Падерборн 071120
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1120
4 Гамбург1119
5 Карлсруэ1119
6 Нюрнберг1117
7 Магдебург1117
8 Герта1117
9 Эльверсберг1116
10 Кайзерслаутерн1116
11 Кёльн1115
12 Дармштадт 981113
13 Гройтер Фюрт1113
14 Пройссен Мюнстер1110
15 Ульм 1846119
16
Стыковая зона
Шальке-04119
17
Зона вылета
Айнтрахт Б119
18
Зона вылета
Ян117

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