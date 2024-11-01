Торпедо Кт - Динамо Бт 08 Ноября прямая трансляция
08 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 32-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Бт, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|21.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|18.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|21.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|3 : 3
|18.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|31
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|31
|61
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|31
|59
|4
|Динамо Бт
|31
|49
|5
|Динамо Тб
|31
|38
|6
|Самгурали
|31
|33
|7
|Гагра
|31
|32
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|31
|31
| 9
Стыковая зона
|Телави
|31
|27
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|31
|26