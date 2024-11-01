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Торпедо Кт - Динамо Бт 08 Ноября прямая трансляция

08 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 32-й тур
Торпедо Кт
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Бт, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Бт1 : 1Торпедо Кт
15.05.2024 Грузия — Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 0Динамо Бт
29.03.2024 Грузия — Высшая лига 5-й тур Динамо Бт3 : 2Торпедо Кт
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт0 : 3Динамо Бт
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт1 : 1Торпедо Кт
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Торпедо Кт0 : 0Динамо Бт
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт1 : 0Динамо Бт
21.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт4 : 0Торпедо Кт
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 1 : 1Торпедо Кт
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт2 : 0
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 3 : 0Торпедо Кт
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 2 : 1Торпедо Кт
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 1 : 2Торпедо Кт
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Динамо Бт1 : 0
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 3 : 3Динамо Бт
18.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Динамо Бт3 : 2
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 0 : 1Динамо Бт
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Динамо Бт1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3164
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3161
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3159
4 Динамо Бт3149
5 Динамо Тб3138
6 Самгурали3133
7 Гагра3132
8
Стыковая зона
Колхети-19133131
9
Стыковая зона
Телави3127
10
Зона вылета
Самтредиа3126

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