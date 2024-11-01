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Динамо М - Пари Нижний Новгород 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
09 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Динамо МПари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород2 : 0Динамо М
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М5 : 0Пари Нижний Новгород
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4Динамо М
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М2 : 1Пари Нижний Новгород
15.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М1 : 1Пари Нижний Новгород
25.07.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3Динамо М
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0Пари Нижний Новгород
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М3 : 1Пари Нижний Новгород
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2Динамо М
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Динамо М
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М1 : 2
01.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо М1 : 1
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 6Динамо М
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 3 : 4Динамо М
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород2 : 2
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 2Пари Нижний Новгород
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 6 : 0Пари Нижний Новгород
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1436
2 Зенит1433
3 Локомотив М1431
4 Динамо М1427
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Акрон1416
9 Пари Нижний Новгород1415
10 Ростов1414
11 Динамо Мх1412
12 Крылья Советов1412
13
Стыковая зона
Химки1412
14
Стыковая зона
Факел1412
15
Зона вылета
Ахмат149
16
Зона вылета
Оренбург148

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