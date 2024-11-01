Динамо М - Пари Нижний Новгород 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
09 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|5 : 0
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 2
|01.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 6
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 2
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 0
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|36
|2
|Зенит
|14
|33
|3
|Локомотив М
|14
|31
|4
|Динамо М
|14
|27
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Акрон
|14
|16
|9
|Пари Нижний Новгород
|14
|15
|10
|Ростов
|14
|14
|11
|Динамо Мх
|14
|12
|12
|Крылья Советов
|14
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|14
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|14
|8