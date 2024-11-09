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КАМАЗ - Сокол 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
09 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
КАМАЗ
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Сокол, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0КАМАЗ
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ1 : 2Сокол
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Сокол1 : 1КАМАЗ
16.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Сокол0 : 0КАМАЗ
23.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур КАМАЗ3 : 0Сокол
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 2 : 1КАМАЗ
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур КАМАЗ1 : 0
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0КАМАЗ
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 0 : 0КАМАЗ
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1КАМАЗ
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Сокол1 : 0
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 0Сокол
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Сокол0 : 1
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Сокол1 : 3
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 5 : 0Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1733
3
Стыковая зона
Сочи1828
4
Стыковая зона
Арсенал Т1728
5 Урал1727
6 Чайка1725
7 Черноморец1724
8 Енисей1723
9 Ротор1823
10 Нефтехимик1722
11 Родина1721
12 СКА-Хабаровск1721
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Шинник1718
16
Зона вылета
Уфа1717
17
Зона вылета
Алания1717
18
Зона вылета
Тюмень179

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