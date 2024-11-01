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Нефтехимик - Балтика 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
НефтехимикБалтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Балтика, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Балтика0 : 0Нефтехимик
29.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Нефтехимик0 : 0Балтика
09.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Балтика2 : 2Нефтехимик
17.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Нефтехимик0 : 0Балтика
08.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Балтика0 : 0Нефтехимик
28.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 39-й тур Нефтехимик2 : 1Балтика
01.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Балтика0 : 1Нефтехимик
19.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Балтика1 : 0Нефтехимик
19.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Нефтехимик0 : 0Балтика
31.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Балтика0 : 0Нефтехимик
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 2Нефтехимик
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик0 : 0
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 0Нефтехимик
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Нефтехимик1 : 0
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Балтика0 : 0Нефтехимик
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 5 : 0Балтика
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Балтика2 : 0
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика5 : 2
29.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала Балтика0 : 1
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Балтика2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1733
3
Стыковая зона
Сочи1828
4
Стыковая зона
Арсенал Т1728
5 Урал1727
6 Чайка1725
7 Черноморец1724
8 Енисей1723
9 Ротор1823
10 Нефтехимик1722
11 Родина1721
12 СКА-Хабаровск1721
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Шинник1718
16
Зона вылета
Уфа1717
17
Зона вылета
Алания1717
18
Зона вылета
Тюмень179

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