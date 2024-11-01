Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
09 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|3
|зщ
|Игор
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|22
|нп
|Каору Митома
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|26
|нп
|Савио
|47
|нп
|Фил Фоден
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 5
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|10
|18
|6
|Астон Вилла
|10
|18
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|16
|9
|Фулхэм
|10
|15
|10
|Борнмут
|10
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|11
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|10
|9
|17
|Кристал Пэлас
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|3