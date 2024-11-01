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Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
09 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
3 Бразилия зщ Игор
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
20 Камерун пз Карлос Балеба
22 Япония нп Каору Митома
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уокер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
8 Хорватия пз Матео Ковачич
20 Португалия пз Бернарду Силва
26 Бразилия нп Савио
47 Англия нп Фил Фоден
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4Манчестер Сити
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Манчестер Сити
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Сити
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Манчестер Сити
31.08.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 4 : 1Манчестер Сити
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Манчестер Сити
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 1Манчестер Сити
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити1 : 0
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Манчестер Сити5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1023
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Челси1018
5
Лига Европы
Арсенал1018
6 Астон Вилла1018
7 Тоттенхэм Хотспур1016
8 Брайтон энд Хоув Альбион1016
9 Фулхэм1015
10 Борнмут1015
11 Ньюкасл Юнайтед1015
12 Брентфорд1013
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1011
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон109
17 Кристал Пэлас107
18
Зона вылета
Ипсвич Таун105
19
Зона вылета
Саутгемптон104
20
Зона вылета
Вулверхэмптон103

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