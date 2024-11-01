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Кардифф Сити - Блэкберн Роверс 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
09 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Кардифф Сити
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Кардифф Сити0 : 0Блэкберн Роверс
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Кардифф Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Блэкберн Роверс5 : 2Кардифф Сити
01.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Кардифф Сити
04.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Кардифф Сити1 : 0Блэкберн Роверс
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити0 : 1Блэкберн Роверс
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Блэкберн Роверс5 : 1Кардифф Сити
10.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити2 : 2Блэкберн Роверс
03.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Кардифф Сити
07.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Кардифф Сити2 : 3Блэкберн Роверс
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Кардифф Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Кардифф Сити2 : 1
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Кардифф Сити
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Кардифф Сити2 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Кардифф Сити5 : 0
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Блэкберн Роверс1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1430
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1424
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1422
6
Плей-офф
Миллуолл1422
7 Уотфорд1422
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Лутон Таун1415
20 Престон Норт Энд1415
21 Кардифф Сити1415
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1415
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

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