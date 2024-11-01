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Мидлсбро - Лутон Таун 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
09 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Мидлсбро
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Лутон Таун, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
24.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турЛутон Таун2 : 1Мидлсбро
10.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турМидлсбро2 : 1Лутон Таун
05.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турМидлсбро2 : 1Лутон Таун
02.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турЛутон Таун3 : 1Мидлсбро
01.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турЛутон Таун1 : 1Мидлсбро
16.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турМидлсбро1 : 0Лутон Таун
15.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турМидлсбро0 : 1Лутон Таун
02.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турЛутон Таун3 : 3Мидлсбро
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 4Мидлсбро
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турМидлсбро0 : 3
27.10.2024Англия — Чемпионшип12-й тур3 : 3Мидлсбро
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турМидлсбро1 : 0
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турМидлсбро0 : 2
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турЛутон Таун1 : 0
01.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турЛутон Таун1 : 1
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й тур3 : 2Лутон Таун
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турЛутон Таун1 : 2
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турЛутон Таун3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1430
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1424
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1422
6
Плей-офф
Миллуолл1422
7 Уотфорд1422
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Лутон Таун1415
20 Престон Норт Энд1415
21 Кардифф Сити1415
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1415
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

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