Сток Сити - Миллуолл 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
09 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Миллуолл, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 1
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 2
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 0
|26.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|2 : 0
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 2
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 1
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|14
|30
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|14
|28
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|14
|26
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|14
|24
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|14
|22
| 6
Плей-офф
|Миллуолл
|14
|22
|7
|Уотфорд
|14
|22
|8
|Мидлсбро
|14
|21
|9
|Суонси Сити
|14
|19
|10
|Блэкберн Роверс
|14
|19
|11
|Бристоль Сити
|14
|19
|12
|Норвич Сити
|14
|18
|13
|Дерби Каунти
|14
|18
|14
|Сток Сити
|14
|18
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|14
|18
|16
|Оксфорд Юнайтед
|14
|17
|17
|Ковентри Сити
|14
|15
|18
|Халл Сити
|14
|15
|19
|Лутон Таун
|14
|15
|20
|Престон Норт Энд
|14
|15
|21
|Кардифф Сити
|14
|15
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|14
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|14
|10
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|14
|9