02:18 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 ноября
Свернуть список

Сток Сити - Миллуолл 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
09 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Сток Сити
Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Миллуолл, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСток Сити0 : 0Миллуолл
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турМиллуолл1 : 0Сток Сити
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турСток Сити0 : 1Миллуолл
30.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМиллуолл2 : 0Сток Сити
19.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турСток Сити2 : 0Миллуолл
23.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМиллуолл2 : 1Сток Сити
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСток Сити1 : 2Миллуолл
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМиллуолл0 : 0Сток Сити
11.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турСток Сити0 : 0Миллуолл
26.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМиллуолл2 : 0Сток Сити
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур0 : 2Сток Сити
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турСток Сити2 : 1
29.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала3 : 2Сток Сити
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й тур2 : 0Сток Сити
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турСток Сити2 : 2
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турМиллуолл1 : 0
03.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турМиллуолл1 : 0
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й тур0 : 1Миллуолл
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турМиллуолл1 : 0
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турМиллуолл1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1430
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1424
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1422
6
Плей-офф
Миллуолл1422
7 Уотфорд1422
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Лутон Таун1415
20 Престон Норт Энд1415
21 Кардифф Сити1415
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1415
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close