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Лидс Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Лидс Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
26.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 0Лидс Юнайтед
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Лидс Юнайтед
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
26.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Лидс Юнайтед
06.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Лидс Юнайтед
08.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Лидс Юнайтед
11.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
18.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 4
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1430
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1424
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1422
6
Плей-офф
Миллуолл1422
7 Уотфорд1422
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Лутон Таун1415
20 Престон Норт Энд1415
21 Кардифф Сити1415
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1415
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

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