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Реал Мадрид - Осасуна 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Реал Мадрид
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Осасуна, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Осасуна
Памплона
13 Украина вр Андрей Лунин
17 Испания зщ Лукас Васкес
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Англия пз Джуд Беллингем
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
11 Бразилия нп Родриго
9 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
15 Испания зщ Рубен Пенья
23 Испания пз Абель Бретонес
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
17 Хорватия нп Анте Будимир
19 Испания нп Брайан Сарагоса
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Висенте Морено
История личных встреч
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Осасуна2 : 4Реал Мадрид
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид4 : 0Осасуна
06.05.2023 Кубок Испании Финал Реал Мадрид2 : 1Осасуна
18.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Осасуна0 : 2Реал Мадрид
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Реал Мадрид1 : 1Осасуна
20.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Осасуна1 : 3Реал Мадрид
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид0 : 0Осасуна
01.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид2 : 0Осасуна
09.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Осасуна0 : 0Реал Мадрид
09.02.2020 Испания - Примера 23-й тур Осасуна1 : 4Реал Мадрид
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Реал Мадрид1 : 3
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Реал Мадрид0 : 4
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Реал Мадрид5 : 2
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 1 : 2Реал Мадрид
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Реал Мадрид2 : 0
05.11.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 5Осасуна
02.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Осасуна1 : 0
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 0 : 2Осасуна
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Осасуна1 : 2
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 1 : 1Осасуна
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Реал» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Атлетико М1223
4
Лига чемпионов
Вильярреал1121
5
Лига Европы
Осасуна1221
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1219
7 Бетис1219
8 Мальорка1218
9 Райо Вальекано1116
10 Сельта1216
11 Реал Сосьедад1215
12 Жирона1215
13 Севилья1215
14 Алавес1213
15 Леганес1211
16 Хетафе1210
17 Эспаньол1210
18
Зона вылета
Лас-Пальмас129
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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