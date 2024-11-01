Реал Мадрид - Осасуна 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Осасуна, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|23
|пз
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|17
|нп
|Анте Будимир
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Висенте Морено
История личных встреч
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|06.05.2023
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|09.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 4
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Реал» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|12
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|19
|7
|Бетис
|12
|19
|8
|Мальорка
|12
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Сельта
|12
|16
|11
|Реал Сосьедад
|12
|15
|12
|Жирона
|12
|15
|13
|Севилья
|12
|15
|14
|Алавес
|12
|13
|15
|Леганес
|12
|11
|16
|Хетафе
|12
|10
|17
|Эспаньол
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7