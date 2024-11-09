Анже - ПСЖ 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
09 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - ПСЖ, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
ПСЖ
Париж
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|18
|нп
|Джим Аллевина
|99
|нп
|Бамба Дьенг
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Луис Энрике
История личных встреч
|21.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 3
|15.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|5 : 0
|16.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|02.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|6 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 0
|11.05.2019
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|25.08.2018
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Лиги 1: «Анже» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Ницца
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|10
|15
|7
|Ланс
|10
|14
|8
|Реймс
|10
|14
|9
|Страсбург
|10
|13
|10
|Осер
|10
|13
|11
|Брест
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|12
|13
|Ренн
|10
|11
|14
|Нант
|10
|10
|15
|Анже
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|10
|4