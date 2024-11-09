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Анже - ПСЖ 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
09 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Анже
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - ПСЖ, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
ПСЖ
Париж
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
21 Франция зщ Жордан Лефор
24 Франция пз Эмманюэль Бьюмла
26 Франция пз Флоран Анен
6 Кот-д'Ивуар пз Жан-Эде Аолу
93 Алжир пз Харис Белькебла
10 Алжир пз Химад Абделли
18 Габон нп Джим Аллевина
99 Сенегал нп Бамба Дьенг
7 Сенегал нп Ибраима Ньяне
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
11 Испания нп Марко Асенсио
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Франция Александр Дюжо
Испания Луис Энрике
История личных встреч
21.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Анже1 : 2ПСЖ
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур ПСЖ2 : 0Анже
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Анже0 : 3ПСЖ
15.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур ПСЖ2 : 1Анже
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ5 : 0Анже
16.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Анже0 : 1ПСЖ
02.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ6 : 1Анже
05.10.2019 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ4 : 0Анже
11.05.2019 Франция - Лига 1 36-й тур Анже1 : 2ПСЖ
25.08.2018 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ3 : 1Анже
01.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 0 : 1Анже
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Анже4 : 2
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Анже
04.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1Анже
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Анже1 : 3
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур ПСЖ1 : 2
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур ПСЖ1 : 0
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 0 : 3ПСЖ
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур ПСЖ1 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ4 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Лиги 1: «Анже» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Марсель1020
3
Лига чемпионов
Монако1020
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1018
5
Лига Европы
Ницца1016
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1015
7 Ланс1014
8 Реймс1014
9 Страсбург1013
10 Осер1013
11 Брест1013
12 Тулуза1012
13 Ренн1011
14 Нант1010
15 Анже1010
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1010
17
Зона вылета
Гавр109
18
Зона вылета
Монпелье104

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