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Санкт-Паули - Бавария 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
09 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Санкт-Паули
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Бавария, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Бавария
Мюнхен
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
2ГрециязщМанолис Салиакас
21ГерманиязщЛарс Рицка
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
16ГерманияпзКарло Бухальфа
17АнглиянпОладапо Афолаян
29ГвинеянпМорган Гилавоги
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
1ГерманияврМануэль Нойер
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
07.05.2011Германия - Бундеслига33-й турСанкт-Паули1 : 8Бавария
11.12.2010Германия - Бундеслига16-й турБавария3 : 0Санкт-Паули
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 2Санкт-Паули
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала4 : 2Санкт-Паули
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турСанкт-Паули0 : 0
18.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур2 : 1Санкт-Паули
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турСанкт-Паули0 : 3
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБавария1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБавария3 : 0
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала0 : 4Бавария
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 5Бавария
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур4 : 1Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария923
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг920
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер916
5
Лига Европы
Боруссия Д916
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург916
7 Унион915
8 Штутгарт913
9 Боруссия М913
10 Вердер912
11 Аугсбург911
12 Хайденхайм910
13 Майнц910
14 Вольфсбург99
15 Санкт-Паули98
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн95
18
Зона вылета
Бохум91

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