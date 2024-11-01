Санкт-Паули - Бавария 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
09 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Бавария, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Бавария
Мюнхен
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Венсан Компани
История личных встреч
|07.05.2011
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 8
|11.12.2010
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|9
|16
|7
|Унион
|9
|15
|8
|Штутгарт
|9
|13
|9
|Боруссия М
|9
|13
|10
|Вердер
|9
|12
|11
|Аугсбург
|9
|11
|12
|Хайденхайм
|9
|10
|13
|Майнц
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Санкт-Паули
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1