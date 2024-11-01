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ПЕК Зволле - Фортуна 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
09 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Фортуна, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
3 Нидерланды зщ Оливье Артссен
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
5 Бельгия зщ Тьерри Лутонда
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
14 Бразилия зщ Родриго Гут
32 Франция пз Rosier Loreintz
12 Португалия пз Иву Пинту
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
35 Нидерланды пз Митчелл Дейкс
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
11 Франция пз Makan Aiko
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фортуна3 : 1ПЕК Зволле
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПЕК Зволле2 : 0Фортуна
06.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна0 : 1ПЕК Зволле
11.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПЕК Зволле0 : 1Фортуна
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПЕК Зволле0 : 2Фортуна
06.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна2 : 2ПЕК Зволле
06.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фортуна1 : 1ПЕК Зволле
17.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Фортуна3 : 0ПЕК Зволле
23.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПЕК Зволле3 : 1Фортуна
07.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле5 : 0Фортуна
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 4 : 3 ДВПЕК Зволле
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 6 : 0ПЕК Зволле
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур ПЕК Зволле1 : 2
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фортуна3 : 0
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4Фортуна
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Фортуна1 : 0
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 0Фортуна
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фортуна1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Аякс1025
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1025
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1122
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1121
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1117
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1117
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1115
9 НАК Бреда1115
10 НЕК Неймеген1113
11 Виллем II1112
12 Хераклес1112
13 Спарта1111
14 Херенвен1111
15 Гронинген119
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Алмере Сити116
18
Зона вылета
Валвейк114

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