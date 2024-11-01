ПЕК Зволле - Фортуна 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
09 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Фортуна, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|5
|зщ
|Тьерри Лутонда
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|12
|пз
|Иву Пинту
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|11
|пз
|Makan Aiko
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Данни Бёйс
История личных встреч
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 1
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|06.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|17.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|23.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 1
|07.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|6 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|22
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|11
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|11
|15
|9
|НАК Бреда
|11
|15
|10
|НЕК Неймеген
|11
|13
|11
|Виллем II
|11
|12
|12
|Хераклес
|11
|12
|13
|Спарта
|11
|11
|14
|Херенвен
|11
|11
|15
|Гронинген
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|11
|4