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Эшторил - АВС 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
09 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Эшторил
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - АВС, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
АВС
Вила-даз-Авиш
27 Испания вр Хоэль Роблес
20 Португалия зщ Wagner Pina
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
18 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
6 Испания пз Алехандро Орельяна
12 Португалия пз Жоау Карвалью
9 Испания нп Алехандро Маркес
17 Кабо-Верде нп Fabricio Garcia
13 Мексика вр Гильермо Очоа
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
5 Португалия зщ Жорже Тейшейра
24 Португалия зщ Кики
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
7 Португалия пз Луиш Силва
15 Испания пз Хауме
10 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
17 Эквадор нп John Mercado
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 4 : 0Эшторил
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил4 : 1
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала АВС0 : 0 4 : 3Эшторил
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 0Эшторил
27.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 3
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 3
28.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур АВС0 : 5
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала АВС0 : 2АВС
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1АВС
30.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур АВС0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1027
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1020
5 Витория Гимарайнш1018
6 Санта-Клара1018
7 Фамаликан1016
8 Морейренсе1014
9 Каза Пия1012
10 Жил Висенте1010
11 АВС109
12 Эшторил109
13 Боавишта109
14 Риу Аве109
15 Насьонал98
16
Стыковая зона
Арока107
17
Зона вылета
Эштрела106
18
Зона вылета
Фаренсе104

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