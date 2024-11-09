Эшторил - АВС 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
09 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - АВС, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
АВС
Вила-даз-Авиш
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|20
|зщ
|Wagner Pina
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|17
|нп
|Fabricio Garcia
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|24
|зщ
|Кики
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|7
|пз
|Луиш Силва
|15
|пз
|Хауме
|10
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|29
|нп
|Зе Луиш
|17
|нп
|John Mercado
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|10
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|10
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|18
|6
|Санта-Клара
|10
|18
|7
|Фамаликан
|10
|16
|8
|Морейренсе
|10
|14
|9
|Каза Пия
|10
|12
|10
|Жил Висенте
|10
|10
|11
|АВС
|10
|9
|12
|Эшторил
|10
|9
|13
|Боавишта
|10
|9
|14
|Риу Аве
|10
|9
|15
|Насьонал
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Арока
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|10
|4