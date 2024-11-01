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Боавишта - Риу Аве 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
09 Ноября 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Боавишта
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Риу Аве, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Бразилия вр Сезар
35 Португалия зщ Goncalo Miguel
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
70 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
24 Колумбия пз Себастьян Перес
18 Черногория пз Илия Вукотич
16 Португалия пз Жоэл да Силва
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
7 Португалия нп Салвадор Агра
23 Португалия нп Tiago Machado
1 Польша вр Цезарий Мишта
4 Бразилия зщ Patrick
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
34 Турция пз Демир Тыкназ
76 Португалия пз Martim Neto
19 Португалия пз Кику Бондозу
77 Португалия нп Фабиу Роналду
9 Бразилия нп Клэйтон
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Боавишта0 : 0Риу Аве
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 0Боавишта
22.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Боавишта3 : 2Риу Аве
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 0Боавишта
17.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Риу Аве4 : 0Боавишта
10.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Боавишта3 : 3Риу Аве
06.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве0 : 0Боавишта
25.07.2020 Португалия - Примейра 34-й тур Боавишта0 : 2Риу Аве
19.01.2020 Португалия - Примейра 17-й тур Риу Аве2 : 0Боавишта
24.02.2019 Португалия - Примейра 23-й тур Боавишта1 : 0Риу Аве
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 2Боавишта
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Боавишта0 : 2
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 0Боавишта
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 2Боавишта
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 1 : 0Боавишта
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 2
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 5 : 0Риу Аве
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3 ДВРиу Аве
04.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 1
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 4 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1027
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1020
5 Витория Гимарайнш1018
6 Санта-Клара1018
7 Фамаликан1016
8 Морейренсе1014
9 Каза Пия1012
10 Жил Висенте1010
11 АВС109
12 Эшторил109
13 Боавишта109
14 Риу Аве109
15 Насьонал98
16
Стыковая зона
Арока107
17
Зона вылета
Эштрела106
18
Зона вылета
Фаренсе104

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