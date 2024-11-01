Боавишта - Риу Аве 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
09 Ноября 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Риу Аве, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Сезар
|35
|зщ
|Goncalo Miguel
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|24
|пз
|Себастьян Перес
|18
|пз
|Илия Вукотич
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|7
|нп
|Салвадор Агра
|23
|нп
|Tiago Machado
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|4
|зщ
|Patrick
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|76
|пз
|Martim Neto
|19
|пз
|Кику Бондозу
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|9
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 2
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|4 : 0
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 3
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|19.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|24.02.2019
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 0
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|10
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|10
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|18
|6
|Санта-Клара
|10
|18
|7
|Фамаликан
|10
|16
|8
|Морейренсе
|10
|14
|9
|Каза Пия
|10
|12
|10
|Жил Висенте
|10
|10
|11
|АВС
|10
|9
|12
|Эшторил
|10
|9
|13
|Боавишта
|10
|9
|14
|Риу Аве
|10
|9
|15
|Насьонал
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Арока
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|10
|4