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Динамо-Брест - БАТЭ 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
09 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Динамо-Брест
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - БАТЭ, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
22.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур БАТЭ3 : 1Динамо-Брест
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур БАТЭ4 : 0Динамо-Брест
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо-Брест1 : 2БАТЭ
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ4 : 1Динамо-Брест
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Динамо-Брест0 : 3БАТЭ
25.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ0 : 2Динамо-Брест
20.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест0 : 0БАТЭ
05.12.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ4 : 2Динамо-Брест
26.09.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ2 : 4Динамо-Брест
24.05.2020 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 0 ДВДинамо-Брест
01.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 3Динамо-Брест
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест2 : 2
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 1Динамо-Брест
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест1 : 2
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Динамо-Брест
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур БАТЭ0 : 3
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1БАТЭ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур БАТЭ3 : 2
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 2 : 3БАТЭ
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2562
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2760
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2652
4 Динамо-Брест2745
5 Витебск2844
6 Гомель2740
7 БАТЭ2737
8 Ислочь2735
9 Слуцк2735
10 Славия-Мозырь2834
11 Арсенал2733
12 Сморгонь2627
13 Минск2727
14 Нафтан2822
15
Зона вылета
Днепр М2815
16
Зона вылета
Шахтёр С272

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