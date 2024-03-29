Телави - Колхети-1913 09 Ноября прямая трансляция
09 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Колхети-1913, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|15.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|28.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|5 : 1
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|32
|67
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|32
|64
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|32
|59
|4
|Динамо Бт
|32
|49
|5
|Динамо Тб
|31
|38
|6
|Самгурали
|31
|33
|7
|Гагра
|31
|32
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|31
|31
| 9
Стыковая зона
|Телави
|31
|27
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|31
|26