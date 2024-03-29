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Телави - Колхети-1913 09 Ноября прямая трансляция

09 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 32-й тур
Телави
Колхети-1913

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Колхети-1913, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 0Телави
15.05.2024 Грузия — Высшая лига 14-й тур Телави1 : 1Колхети-1913
29.03.2024 Грузия — Высшая лига 5-й тур Колхети-19133 : 1Телави
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 1 : 0Телави
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Телави1 : 0
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 5 : 1Телави
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Телави1 : 2
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Телави1 : 2
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Колхети-19131 : 1
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 3 : 1Колхети-1913
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Колхети-19130 : 0
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Колхети-19130 : 1
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Колхети-19132 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3267
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3264
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3259
4 Динамо Бт3249
5 Динамо Тб3138
6 Самгурали3133
7 Гагра3132
8
Стыковая зона
Колхети-19133131
9
Стыковая зона
Телави3127
10
Зона вылета
Самтредиа3126

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