Ахмат - Зенит 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 5
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|4 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 2
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 1
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос, получив российский паспорт, перестал считаться легионером в РПЛ. Как это поможет Сергею Семаку и кто из российских игроков команды рискует потерять место в составе из-за освобождения легионерской позиции? Разбираемся в вопросе.Есть несколько вариантов, но самый очевидный – Караваев Паспорт РФ у Дугласа ударит по россиянину «Зенита». Кого Семак заменит на легионера? 0'В этот уикенд пройдёт последний тур первого круга РПЛ. Топовых матчей не будет, но в каждой игре болельщиков ждёт что-то интересное.Нас ждут восемь увлекательных матчей в уикенд Дзюба забьёт «Спартаку» и как сыграет ЦСКА без двух лидеров? Интриги 15-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|36
|2
|Локомотив М
|15
|34
|3
|Зенит
|14
|33
|4
|Динамо М
|15
|30
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Ростов
|15
|17
|9
|Акрон
|14
|16
|10
|Пари Нижний Новгород
|15
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|15
|12
|Крылья Советов
|14
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|15
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|15
|8