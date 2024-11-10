Ахмат - Зенит 10 Ноября прямая трансляция

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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос, получив российский паспорт, перестал считаться легионером в РПЛ. Как это поможет Сергею Семаку и кто из российских игроков команды рискует потерять место в составе из-за освобождения легионерской позиции? Разбираемся в вопросе.Есть несколько вариантов, но самый очевидный – Караваев Паспорт РФ у Дугласа ударит по россиянину «Зенита». Кого Семак заменит на легионера? 0'В этот уикенд пройдёт последний тур первого круга РПЛ. Топовых матчей не будет, но в каждой игре болельщиков ждёт что-то интересное.Нас ждут восемь увлекательных матчей в уикенд Дзюба забьёт «Спартаку» и как сыграет ЦСКА без двух лидеров? Интриги 15-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.