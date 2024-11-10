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Ахмат - Зенит 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ахмат
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит3 : 0Ахмат
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 1Зенит
19.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Ахмат1 : 5Зенит
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит4 : 0Ахмат
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1Ахмат
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат3 : 3 2 : 4Зенит
25.07.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 0Ахмат
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Зенит1 : 2Ахмат
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ахмат0 : 0Зенит
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ахмат0 : 2Зенит
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат4 : 0
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит3 : 0Ахмат
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат0 : 2
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 5 : 2Ахмат
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 3Ахмат
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 1
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит3 : 0Ахмат
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 1
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 4 : 1Зенит
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит1 : 1
Текстовая трансляция
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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос, получив российский паспорт, перестал считаться легионером в РПЛ. Как это поможет Сергею Семаку и кто из российских игроков команды рискует потерять место в составе из-за освобождения легионерской позиции? Разбираемся в вопросе.Есть несколько вариантов, но самый очевидный – Караваев Паспорт РФ у Дугласа ударит по россиянину «Зенита». Кого Семак заменит на легионера? 0'В этот уикенд пройдёт последний тур первого круга РПЛ. Топовых матчей не будет, но в каждой игре болельщиков ждёт что-то интересное.Нас ждут восемь увлекательных матчей в уикенд Дзюба забьёт «Спартаку» и как сыграет ЦСКА без двух лидеров? Интриги 15-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1436
2 Локомотив М1534
3 Зенит1433
4 Динамо М1530
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Ростов1517
9 Акрон1416
10 Пари Нижний Новгород1515
11 Динамо Мх1515
12 Крылья Советов1412
13
Стыковая зона
Химки1512
14
Стыковая зона
Факел1512
15
Зона вылета
Ахмат149
16
Зона вылета
Оренбург158

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