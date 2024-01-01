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Тюмень - Черноморец 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Тюмень
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Черноморец, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Черноморец2 : 1Тюмень
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Тюмень1 : 1Черноморец
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Черноморец0 : 1Тюмень
25.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 29-й тур Тюмень0 : 3Черноморец
24.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 14-й тур Черноморец4 : 1Тюмень
16.08.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 23-й тур Черноморец4 : 0Тюмень
19.04.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 6-й тур Тюмень0 : 0Черноморец
19.08.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 21-й тур Черноморец2 : 0Тюмень
01.07.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 14-й тур Тюмень1 : 2Черноморец
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 0Тюмень
29.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала Тюмень3 : 0
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Тюмень4 : 1
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Тюмень0 : 3
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Тюмень0 : 0 4 : 3
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Черноморец0 : 1
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 6 : 1Черноморец
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Черноморец0 : 0
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 0 : 3Черноморец
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 2 : 0Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1836
2
Повышение
Балтика1836
3
Стыковая зона
Арсенал Т1829
4
Стыковая зона
Сочи1828
5 Урал1727
6 Чайка1725
7 Черноморец1724
8 Енисей1823
9 Ротор1823
10 КАМАЗ1822
11 Нефтехимик1822
12 Родина1721
13 СКА-Хабаровск1721
14 Сокол1819
15 Шинник1718
16
Зона вылета
Алания1818
17
Зона вылета
Уфа1717
18
Зона вылета
Тюмень179

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