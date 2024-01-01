Тюмень - Черноморец 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Черноморец, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|25.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|29-й тур
|0 : 3
|24.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|14-й тур
|4 : 1
|16.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|23-й тур
|4 : 0
|19.04.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|6-й тур
|0 : 0
|19.08.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|21-й тур
|2 : 0
|01.07.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|14-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|4 : 1
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 3
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 3
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|6 : 1
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|18
|36
| 2
Повышение
|Балтика
|18
|36
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|18
|29
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|18
|28
|5
|Урал
|17
|27
|6
|Чайка
|17
|25
|7
|Черноморец
|17
|24
|8
|Енисей
|18
|23
|9
|Ротор
|18
|23
|10
|КАМАЗ
|18
|22
|11
|Нефтехимик
|18
|22
|12
|Родина
|17
|21
|13
|СКА-Хабаровск
|17
|21
|14
|Сокол
|18
|19
|15
|Шинник
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Алания
|18
|18
| 17
Зона вылета
|Уфа
|17
|17
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|17
|9