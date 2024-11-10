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Родина - Чайка 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
10 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи, Россия);
РодинаЧайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Чайка, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Чайка2 : 2Родина
04.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 0 : 0Родина
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Родина1 : 1
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Родина
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Родина1 : 2
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Родина1 : 1
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Чайка3 : 0
30.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 0 4 : 2Чайка
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 3Чайка
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Чайка2 : 2
17.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Чайка2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1836
2
Повышение
Балтика1836
3
Стыковая зона
Арсенал Т1829
4
Стыковая зона
Сочи1828
5 Урал1727
6 Чайка1725
7 Черноморец1724
8 Енисей1823
9 Ротор1823
10 КАМАЗ1822
11 Нефтехимик1822
12 Родина1721
13 СКА-Хабаровск1721
14 Сокол1819
15 Шинник1718
16
Зона вылета
Алания1818
17
Зона вылета
Уфа1717
18
Зона вылета
Тюмень179

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