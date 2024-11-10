Родина - Чайка 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
10 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Чайка, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 2
|04.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 3
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|17.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|18
|36
| 2
Повышение
|Балтика
|18
|36
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|18
|29
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|18
|28
|5
|Урал
|17
|27
|6
|Чайка
|17
|25
|7
|Черноморец
|17
|24
|8
|Енисей
|18
|23
|9
|Ротор
|18
|23
|10
|КАМАЗ
|18
|22
|11
|Нефтехимик
|18
|22
|12
|Родина
|17
|21
|13
|СКА-Хабаровск
|17
|21
|14
|Сокол
|18
|19
|15
|Шинник
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Алания
|18
|18
| 17
Зона вылета
|Уфа
|17
|17
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|17
|9