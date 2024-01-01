Ноттингем Форест - Ньюкасл Юнайтед 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|16
|пз
|Николас Домингес
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Эдди Хау
История личных встреч
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 3
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|17.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|29.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 1
|23.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|30.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 1
|02.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|20.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 4 ДВ
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|25.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|21.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|18
|6
|Арсенал
|10
|18
|7
|Фулхэм
|11
|18
|8
|Астон Вилла
|10
|18
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|10
|Брентфорд
|11
|16
|11
|Борнмут
|11
|15
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|11
|10
|17
|Кристал Пэлас
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|6
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4