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Ноттингем Форест - Ньюкасл Юнайтед 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
28 Англия пз Джо Уиллок
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия нп Энтони Гордон
14 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Эдди Хау
История личных встреч
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест2 : 3Ньюкасл Юнайтед
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ноттингем Форест
17.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
29.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест3 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед2 : 3 ДВНоттингем Форест
30.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Ноттингем Форест
02.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ноттингем Форест2 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ноттингем Форест3 : 4 ДВНьюкасл Юнайтед
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест3 : 0
25.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Ноттингем Форест
21.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест1 : 0
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1119
5
Лига Европы
Челси1018
6 Арсенал1018
7 Фулхэм1118
8 Астон Вилла1018
9 Тоттенхэм Хотспур1016
10 Брентфорд1116
11 Борнмут1115
12 Ньюкасл Юнайтед1015
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон1110
17 Кристал Пэлас117
18
Зона вылета
Вулверхэмптон116
19
Зона вылета
Ипсвич Таун105
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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