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Манчестер Юнайтед - Лестер Сити 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
18 Бразилия пз Каземиро
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
9 Дания нп Расмус Хойлунд
30 Дания вр Мадс Хермансен
21 Португалия зщ Рикарду
3 Бельгия зщ Ваут Фас
23 Дания зщ Янник Вестергор
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
8 Англия пз Гарри Уинкс
24 Франция пз Бубакари Сумаре
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
18 Гана нп Джордан Айю
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой (и.о.)
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед5 : 2Лестер Сити
19.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Лестер Сити
01.09.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Лестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Лестер Сити
16.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лестер Сити4 : 2Манчестер Юнайтед
11.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Лестер Сити
21.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
26.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Лестер Сити
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед5 : 2Лестер Сити
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Манчестер Юнайтед
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Лестер Сити
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед5 : 2Лестер Сити
25.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Лестер Сити1 : 3
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 3Лестер Сити
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Лестер Сити1 : 0
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Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1119
5
Лига Европы
Челси1018
6 Арсенал1018
7 Фулхэм1118
8 Астон Вилла1018
9 Тоттенхэм Хотспур1016
10 Брентфорд1116
11 Борнмут1115
12 Ньюкасл Юнайтед1015
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон1110
17 Кристал Пэлас117
18
Зона вылета
Вулверхэмптон116
19
Зона вылета
Ипсвич Таун105
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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