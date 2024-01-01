Манчестер Юнайтед - Лестер Сити 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|18
|пз
|Каземиро
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|21
|зщ
|Рикарду
|3
|зщ
|Ваут Фас
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|18
|нп
|Джордан Айю
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой (и.о.)
|Стивен Купер
История личных встреч
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|5 : 2
|19.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|01.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 2
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|5 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|5 : 2
|25.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|18
|6
|Арсенал
|10
|18
|7
|Фулхэм
|11
|18
|8
|Астон Вилла
|10
|18
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|10
|Брентфорд
|11
|16
|11
|Борнмут
|11
|15
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|11
|10
|17
|Кристал Пэлас
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|6
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4