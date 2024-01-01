Челси - Арсенал 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
10 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|15
|нп
|Николас Джексон
|7
|нп
|Педру Нету
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Микель Артета
История личных встреч
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 4
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|01.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|12.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|8 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
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Внезапно — «Челси» подаёт признаки жизни. Пускай даже в АПЛ наметился небольшой отрыв «Ливерпуля», «Сити» и «Арсенала» от остальных, как, в общем-то, и ожидалось, однако команда Марески будто бы набирает ход.Травмы закончились, а перформанс Палмера — нет. И даже Джексон прибавил! Вы могли не заметить, но «Челси» оживает. Есть несколько факторов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура АПЛ: «Челси» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|18
|6
|Арсенал
|10
|18
|7
|Фулхэм
|11
|18
|8
|Астон Вилла
|10
|18
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|10
|Брентфорд
|11
|16
|11
|Борнмут
|11
|15
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|11
|10
|17
|Кристал Пэлас
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|6
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4