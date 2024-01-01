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Челси - Арсенал 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
10 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Челси
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон
1ИспанияврРоберт Санчес
24АнглиязщРис Джеймс
29ФранциязщУэсли Фофана
6АнглиязщЛеви Колвилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
45БельгияпзРомео Лавиа
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
15СенегалнпНиколас Джексон
7ПортугалиянпПедру Нету
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
12НидерландызщЮрриен Тимбер
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглиянпБукайо Сака
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
19БельгиянпЛеандро Троссард
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
23.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турАрсенал5 : 0Челси
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турЧелси2 : 2Арсенал
02.05.2023Англия - Премьер-лига34-й турАрсенал3 : 1Челси
06.11.2022Англия - Премьер-лига15-й турЧелси0 : 1Арсенал
24.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАрсенал4 : 0Челси
20.04.2022Англия - Премьер-лига25-й турЧелси2 : 4Арсенал
22.08.2021Англия - Премьер-лига2-й турАрсенал0 : 2Челси
01.08.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиАрсенал1 : 2Челси
12.05.2021Англия - Премьер-лига36-й турЧелси0 : 1Арсенал
26.12.2020Англия - Премьер-лига15-й турАрсенал3 : 1Челси
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турЧелси8 : 0
03.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 1Челси
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала2 : 0Челси
27.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турЧелси2 : 1
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур1 : 4Челси
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Арсенал
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 0Арсенал
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала0 : 3Арсенал
27.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турАрсенал2 : 2
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАрсенал1 : 0
Текстовая трансляция
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Внезапно — «Челси» подаёт признаки жизни. Пускай даже в АПЛ наметился небольшой отрыв «Ливерпуля», «Сити» и «Арсенала» от остальных, как, в общем-то, и ожидалось, однако команда Марески будто бы набирает ход.Травмы закончились, а перформанс Палмера — нет. И даже Джексон прибавил! Вы могли не заметить, но «Челси» оживает. Есть несколько факторов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура АПЛ: «Челси» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1119
5
Лига Европы
Челси1018
6 Арсенал1018
7 Фулхэм1118
8 Астон Вилла1018
9 Тоттенхэм Хотспур1016
10 Брентфорд1116
11 Борнмут1115
12 Ньюкасл Юнайтед1015
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон1110
17 Кристал Пэлас117
18
Зона вылета
Вулверхэмптон116
19
Зона вылета
Ипсвич Таун105
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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