Мальорка - Атлетико М 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
10 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетико М, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|8
|пз
|Ману Морланес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|7
|нп
|Ведат Мурики
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Диего Симеоне
История личных встреч
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|26.05.2013
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|07.01.2013
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|27.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|19
|7
|Бетис
|12
|19
|8
|Мальорка
|12
|18
|9
|Райо Вальекано
|12
|16
|10
|Сельта
|12
|16
|11
|Реал Сосьедад
|12
|15
|12
|Жирона
|12
|15
|13
|Севилья
|12
|15
|14
|Алавес
|13
|13
|15
|Лас-Пальмас
|13
|12
|16
|Леганес
|12
|11
|17
|Хетафе
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7