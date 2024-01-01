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Мальорка - Атлетико М 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
10 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Мальорка
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетико М, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетико М
Мадрид
13ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
12ПортугалияпзСаму Кошта
8ИспанияпзМану Морланес
27ИспанияпзРоберт Наварро
10ИспанияпзСерхи Дардер
14ИспанияпзДани Родригес
7КосовонпВедат Мурики
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
2УругвайзщХосе Хименес
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзПабло Барриос
12БразилияпзСамуэл Лино
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
04.05.2024Испания - Примера34-й турМальорка0 : 1Атлетико М
25.11.2023Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0Мальорка
26.04.2023Испания - Примера31-й турАтлетико М3 : 1Мальорка
09.11.2022Испания - Примера14-й турМальорка1 : 0Атлетико М
09.04.2022Испания - Примера31-й турМальорка1 : 0Атлетико М
04.12.2021Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 2Мальорка
03.07.2020Испания - Примера34-й турАтлетико М3 : 0Мальорка
25.09.2019Испания - Примера6-й турМальорка0 : 2Атлетико М
26.05.2013Испания - Примера37-й турАтлетико М0 : 0Мальорка
07.01.2013Испания - Примера18-й турМальорка1 : 1Атлетико М
01.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 0Мальорка
28.10.2024Испания — Примера11-й турМальорка0 : 0
20.10.2024Испания — Примера10-й турМальорка1 : 0
05.10.2024Испания — Примера9-й тур2 : 1Мальорка
27.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 2Мальорка
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 2Атлетико М
03.11.2024Испания — Примера12-й турАтлетико М2 : 0
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 2Атлетико М
27.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 0Атлетико М
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАтлетико М1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Вильярреал1224
4
Лига чемпионов
Атлетико М1223
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1219
7 Бетис1219
8 Мальорка1218
9 Райо Вальекано1216
10 Сельта1216
11 Реал Сосьедад1215
12 Жирона1215
13 Севилья1215
14 Алавес1313
15 Лас-Пальмас1312
16 Леганес1211
17 Хетафе1210
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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