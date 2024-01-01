Вальядолид - Атлетик Б 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
10 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Атлетик Б, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|5
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Давид Торрес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|пз
|Селим Амалла
|12
|пз
|Марио Мартин
|11
|пз
|Рауль Моро
|23
|пз
|Ануар
|7
|нп
|Мамаду Силла
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|24
|пз
|Беньят Прадос
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Альваро Джало
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|17.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|08.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 0
|28.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|21.01.2014
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 2
|17.08.2013
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|19
|7
|Бетис
|12
|19
|8
|Мальорка
|12
|18
|9
|Райо Вальекано
|12
|16
|10
|Сельта
|12
|16
|11
|Реал Сосьедад
|12
|15
|12
|Жирона
|12
|15
|13
|Севилья
|12
|15
|14
|Алавес
|13
|13
|15
|Лас-Пальмас
|13
|12
|16
|Леганес
|12
|11
|17
|Хетафе
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7