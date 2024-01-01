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Вальядолид - Атлетик Б 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
10 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Вальядолид
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Атлетик Б, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Атлетик Б
Бильбао
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
5ИспаниязщХави Санчес
3ИспаниязщДавид Торрес
22БразилиязщЛукас Роза
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
21МароккопзСелим Амалла
12ИспанияпзМарио Мартин
11ИспанияпзРауль Моро
23Мароккопз Ануар
7СенегалнпМамаду Силла
13ИспанияврХулен Ахирресабала
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
24ИспанияпзБеньят Прадос
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
10ИспаниянпНико Уильямс
11Гвинея-БисаунпАльваро Джало
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
17.03.2023Испания - Примера26-й турВальядолид1 : 3Атлетик Б
08.11.2022Испания - Примера14-й турАтлетик Б3 : 0Вальядолид
28.04.2021Испания - Примера33-й турАтлетик Б2 : 2Вальядолид
08.11.2020Испания - Примера9-й турВальядолид2 : 1Атлетик Б
08.03.2020Испания - Примера27-й турВальядолид1 : 4Атлетик Б
20.10.2019Испания - Примера9-й турАтлетик Б1 : 1Вальядолид
05.05.2019Испания - Примера36-й турВальядолид1 : 0Атлетик Б
22.12.2018Испания - Примера17-й турАтлетик Б1 : 1Вальядолид
21.01.2014Испания - Примера20-й турАтлетик Б4 : 2Вальядолид
17.08.2013Испания - Примера1-й турВальядолид1 : 2Атлетик Б
02.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 0Вальядолид
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 4Вальядолид
26.10.2024Испания — Примера11-й турВальядолид1 : 2
18.10.2024Испания — Примера10-й тур2 : 3Вальядолид
05.10.2024Испания — Примера9-й турВальядолид1 : 2
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 2Атлетик Б
03.11.2024Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 1
28.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 0Атлетик Б
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турАтлетик Б1 : 0
19.10.2024Испания — Примера10-й турАтлетик Б4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Вильярреал1224
4
Лига чемпионов
Атлетико М1223
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1219
7 Бетис1219
8 Мальорка1218
9 Райо Вальекано1216
10 Сельта1216
11 Реал Сосьедад1215
12 Жирона1215
13 Севилья1215
14 Алавес1313
15 Лас-Пальмас1312
16 Леганес1211
17 Хетафе1210
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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