Ницца - Лилль 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лилль, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|2
|зщ
|Али Абди
|36
|пз
|Иссиага Камара
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|8
|пз
|Анхель Гомес
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Франк Эз
|Бруно Женезио
История личных встреч
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 4
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|01.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Ланс
|11
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|10
|16
|7
|Осер
|11
|16
|8
|Лион
|10
|15
|9
|Реймс
|10
|14
|10
|Страсбург
|11
|13
|11
|Брест
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|12
|13
|Ренн
|10
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|10
|4