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Ницца - Лилль 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ницца
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лилль, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
1ПольшаврМарцин Булка
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
64КанадазщМойзе Бомбито
4Бразилиязщ Данте Бонфин
92ФранциязщЖонатан Клосс
8НидерландызщПабло Паулино Росарио
2ТунисзщАли Абди
36ГвинеяпзИссиага Камара
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
29ФранциянпЭванн Гессан
7Кот-д'ИвуарнпЖереми Бога
30ФранцияврЛюка Шевалье
2АлжирзщАйсса Манди
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
21ФранцияпзБенжамен Андре
17БельгияпзНгалайель Мукау
8АнглияпзАнхель Гомес
11НорвегияпзОсам Сахрауи
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛилль2 : 2Ницца
11.08.2023Франция - Лига 11-й турНицца1 : 1Лилль
29.01.2023Франция - Лига 120-й турНицца1 : 0Лилль
31.08.2022Франция - Лига 15-й турЛилль1 : 2Ницца
14.05.2022Франция - Лига 137-й турНицца1 : 3Лилль
14.08.2021Франция - Лига 12-й турЛилль0 : 4Ницца
01.05.2021Франция - Лига 135-й турЛилль2 : 0Ницца
25.10.2020Франция - Лига 18-й турНицца1 : 1Лилль
28.09.2019Франция - Лига 18-й турНицца1 : 1Лилль
01.02.2019Франция - Лига 123-й турЛилль4 : 0Ницца
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турНицца2 : 2
02.11.2024Франция — Лига 110-й тур0 : 1Ницца
27.10.2024Франция — Лига 19-й турНицца2 : 1
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 0Ницца
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур1 : 1Ницца
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЛилль1 : 1
01.11.2024Франция — Лига 110-й турЛилль1 : 1
26.10.2024Франция — Лига 19-й тур0 : 2Лилль
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 3Лилль
18.10.2024Франция — Лига 18-й тур0 : 0Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1018
5
Лига Европы
Ланс1117
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1016
7 Осер1116
8 Лион1015
9 Реймс1014
10 Страсбург1113
11 Брест1013
12 Тулуза1012
13 Ренн1011
14 Нант1110
15 Анже1010
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1010
17
Зона вылета
Гавр109
18
Зона вылета
Монпелье104

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