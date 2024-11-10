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Гавр - Реймс 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Гавр
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Реймс, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Реймс
Реймс
30ФранцияврАртур Десма
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
22ГвианазщЙоанн Сальмье
7ВенгриязщЛоик Него
18ФранциязщЯнис Зуауи
8МароккозщЯсин Кехта
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
19ФранцияпзРассул Ндиайе
5МароккопзУссама Таргаллин
28ГананпАндре Айю
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
2КениязщДжозеф Окуму
5Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
72ГвинеяпзАмаду Коне
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
71МалипзЯя Фофана
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
17ЯпониянпКэито Накамура
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
25.02.2024Франция - Лига 123-й турГавр1 : 2Реймс
20.12.2023Франция - Лига 117-й турРеймс1 : 0Гавр
30.04.2018Франция - Лига 2Лига 2. 32-й турРеймс0 : 1Гавр
06.11.2017Франция - Лига 2Лига 2. 14-й турГавр0 : 0Реймс
31.03.2017Франция - Лига 231-й турГавр1 : 1Реймс
28.10.2016Франция - Лига 213-й турРеймс1 : 0Гавр
09.08.2016Франция - Кубок лиги1-й раундРеймс2 : 5Гавр
03.11.2024Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0
25.10.2024Франция — Лига 19-й тур1 : 0Гавр
20.10.2024Франция — Лига 18-й турГавр0 : 4
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 0Гавр
28.09.2024Франция — Лига 16-й турГавр0 : 3
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 0Реймс
26.10.2024Франция — Лига 19-й турРеймс1 : 2
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур2 : 1Реймс
06.10.2024Франция — Лига 17-й турРеймс4 : 2
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур1 : 3Реймс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1018
5
Лига Европы
Ланс1117
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1016
7 Осер1116
8 Лион1015
9 Реймс1014
10 Страсбург1113
11 Брест1013
12 Тулуза1012
13 Ренн1011
14 Нант1110
15 Анже1010
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1010
17
Зона вылета
Гавр109
18
Зона вылета
Монпелье104

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