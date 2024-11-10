Гавр - Реймс 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Реймс, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Реймс
Реймс
|30
|вр
|Артур Десма
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|7
|зщ
|Лоик Него
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|28
|нп
|Андре Айю
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|72
|пз
|Амаду Коне
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|71
|пз
|Яя Фофана
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Лука Элснер
История личных встреч
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|30.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 32-й тур
|0 : 1
|06.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 14-й тур
|0 : 0
|31.03.2017
|Франция - Лига 2
|31-й тур
|1 : 1
|28.10.2016
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|1 : 0
|09.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 5
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Ланс
|11
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|10
|16
|7
|Осер
|11
|16
|8
|Лион
|10
|15
|9
|Реймс
|10
|14
|10
|Страсбург
|11
|13
|11
|Брест
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|12
|13
|Ренн
|10
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|10
|4