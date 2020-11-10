Монпелье - Брест 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Брест, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Брест
Брест
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|52
|зщ
|Никола Максимович
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|7
|пз
|Арно Норден
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|23
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Юго Маньетти
|14
|пз
|Мама Бальде
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
|Эрик Руа
История личных встреч
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 7
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 4
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 0
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|4 : 0
|04.05.2013
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Ланс
|11
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|10
|16
|7
|Осер
|11
|16
|8
|Лион
|10
|15
|9
|Реймс
|10
|14
|10
|Страсбург
|11
|13
|11
|Брест
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|12
|13
|Ренн
|10
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|10
|4