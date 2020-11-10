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Монпелье - Брест 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Монпелье
Брест

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Брест, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Брест
Брест
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
52СербиязщНикола Максимович
5МализщМодибо Саньян
77МализщФалайе Сако
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
19ФранцияпзРабби Нзингула
7ФранцияпзАрно Норден
10ТуниснпВахби Хазри
8НигериянпАкор Адамс
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
44ФранциязщСумайла Кулибали
23ФранциязщЖордан Амави
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
8ФранцияпзЮго Маньетти
14Гвинея-БисаупзМама Бальде
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
14.01.2024Франция - Лига 118-й турБрест2 : 0Монпелье
26.11.2023Франция - Лига 113-й турМонпелье1 : 3Брест
12.02.2023Франция - Лига 123-й турМонпелье3 : 0Брест
28.08.2022Франция - Лига 14-й турБрест0 : 7Монпелье
03.04.2022Франция - Лига 130-й турМонпелье1 : 2Брест
11.12.2021Франция - Лига 118-й турБрест0 : 4Монпелье
16.05.2021Франция - Лига 137-й турМонпелье0 : 0Брест
20.12.2020Франция - Лига 116-й турБрест2 : 2Монпелье
21.12.2019Франция - Лига 119-й турМонпелье4 : 0Брест
04.05.2013Франция - Лига 135-й турМонпелье2 : 1Брест
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 0Монпелье
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМонпелье0 : 3
20.10.2024Франция — Лига 18-й турМонпелье0 : 5
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур4 : 2Монпелье
28.09.2024Франция — Лига 16-й тур2 : 1Монпелье
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 2Брест
02.11.2024Франция — Лига 110-й турБрест0 : 1
26.10.2024Франция — Лига 19-й тур1 : 2Брест
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБрест1 : 1
19.10.2024Франция — Лига 18-й турБрест1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1018
5
Лига Европы
Ланс1117
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1016
7 Осер1116
8 Лион1015
9 Реймс1014
10 Страсбург1113
11 Брест1013
12 Тулуза1012
13 Ренн1011
14 Нант1110
15 Анже1010
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1010
17
Зона вылета
Гавр109
18
Зона вылета
Монпелье104

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