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Лион - Сент-Этьен 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
10 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Лион
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Сент-Этьен, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Сент-Этьен
Сент-Этьен
23БразилияврЛукас Перри
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
7ФранцияпзЖордан Верету
6ФранцияпзМаксанс Какере
8ФранцияпзКорентин Толиссо
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
11БельгиянпМалик Фофана
30ФранцияврГотье Ларсоннёр
27ФранциязщИванн Масон
21ДР КонгозщДилан Батубинсика
3ФранциязщМикаэль Наде
19ФранциязщЛео Петро
4ФранцияпзПьер Эква
20ГанапзОгустин Боакье
14ФранцияпзЛуи Мутон
6МароккопзБеньямин Бушуари
22ГрузиянпЗурико Давиташвили
32БельгиянпЛукас Стассин
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
21.01.2022Франция - Лига 122-й турЛион1 : 0Сент-Этьен
03.10.2021Франция - Лига 19-й турСент-Этьен1 : 1Лион
24.01.2021Франция - Лига 121-й турСент-Этьен0 : 5Лион
08.11.2020Франция - Лига 110-й турЛион2 : 1Сент-Этьен
01.03.2020Франция - Лига 127-й турЛион2 : 0Сент-Этьен
06.10.2019Франция - Лига 19-й турСент-Этьен1 : 0Лион
20.01.2019Франция - Лига 121-й турСент-Этьен1 : 2Лион
23.11.2018Франция - Лига 114-й турЛион1 : 0Сент-Этьен
25.02.2018Франция - Лига 127-й турЛион1 : 1Сент-Этьен
05.11.2017Франция - Лига 112-й турСент-Этьен0 : 5Лион
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 2Лион
01.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 1Лион
27.10.2024Франция — Лига 19-й турЛион2 : 2
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛион0 : 1
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур0 : 4Лион
02.11.2024Франция — Лига 110-й турСент-Этьен2 : 0
26.10.2024Франция — Лига 19-й тур4 : 2Сент-Этьен
19.10.2024Франция — Лига 18-й турСент-Этьен0 : 2
05.10.2024Франция — Лига 17-й турСент-Этьен3 : 1
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур2 : 2Сент-Этьен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1018
5
Лига Европы
Ланс1117
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1016
7 Осер1116
8 Лион1015
9 Реймс1014
10 Страсбург1113
11 Брест1013
12 Тулуза1012
13 Ренн1011
14 Нант1110
15 Анже1010
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1010
17
Зона вылета
Гавр109
18
Зона вылета
Монпелье104

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