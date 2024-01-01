Лион - Сент-Этьен 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
10 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Сент-Этьен, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|23
|вр
|Лукас Перри
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|7
|пз
|Жордан Верету
|6
|пз
|Максанс Какере
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|11
|нп
|Малик Фофана
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|27
|зщ
|Иванн Масон
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|4
|пз
|Пьер Эква
|20
|пз
|Огустин Боакье
|14
|пз
|Луи Мутон
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|32
|нп
|Лукас Стассин
Главные тренеры
|Пьер Саж
История личных встреч
|21.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 5
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|06.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|20.01.2019
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|23.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|25.02.2018
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|05.11.2017
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 5
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Ланс
|11
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|10
|16
|7
|Осер
|11
|16
|8
|Лион
|10
|15
|9
|Реймс
|10
|14
|10
|Страсбург
|11
|13
|11
|Брест
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|12
|13
|Ренн
|10
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|10
|4