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Рома - Болонья 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Рома
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Болонья, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Болонья
Болонья
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
15ГерманиязщМатс Хуммельс
3Испаниязщ Анхелиньо
19ТурциязщЗеки Челик
17ФранцияпзМану Коне
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
59ПольшапзНикола Залевски
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
34ИталияврФедерико Равалья
31НидерландызщСэм Бёкема
15ИталиязщНиколо Казале
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
2ШвецияпзЭмиль Хольм
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
21ДанияпзЙенс Одгор
11ШвейцарияпзДан Ндой
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
22.04.2024Италия - Серия А33-й турРома1 : 3Болонья
17.12.2023Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 0Рома
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турБолонья0 : 0Рома
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турРома1 : 0Болонья
01.05.2022Италия - Серия А35-й турРома0 : 0Болонья
01.12.2021Италия - Серия А15-й турБолонья1 : 0Рома
11.04.2021Италия - Серия А30-й турРома1 : 0Болонья
13.12.2020Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 5Рома
07.02.2020Италия - Серия А23-й турРома2 : 3Болонья
22.09.2019Италия - Серия А4-й турБолонья1 : 2Рома
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 1Рома
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур3 : 2Рома
31.10.2024Италия — Серия А10-й турРома1 : 0
27.10.2024Италия — Серия А9-й тур5 : 1Рома
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турРома1 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБолонья0 : 1
02.11.2024Италия — Серия А11-й турБолонья1 : 0
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 2Болонья
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 0Болонья
19.10.2024Италия — Серия А8-й тур2 : 2Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1118
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Эмполи1215
11 Торино1114
12 Рома1113
13 Парма1212
14 Верона1112
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца118
20
Зона вылета
Венеция128

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