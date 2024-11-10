Рома - Болонья 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Болонья, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Болонья
Болонья
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|3
|зщ
|Анхелиньо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|17
|пз
|Ману Коне
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|59
|пз
|Никола Залевски
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|34
|вр
|Федерико Равалья
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|21
|пз
|Йенс Одгор
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 0
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 5
|07.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|5 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Лацио
|11
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|11
|21
|7
|Милан
|11
|18
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Рома
|11
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|11
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8