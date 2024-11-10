Монца - Лацио 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
10 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лацио, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Лацио
Рим
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Марко Барони
История личных встреч
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 2
|10.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Лацио
|11
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|11
|21
|7
|Милан
|11
|18
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Рома
|11
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|11
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8