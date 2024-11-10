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Монца - Лацио 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
10 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Монца
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лацио, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Лацио
Рим
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
38ФранцияпзУоррен Бондо
32ИталияпзМаттео Пессина
14ИталияпзДаниэль Мальдини
47ПортугалиянпДани Карвалью
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
30ПортугалиязщНуну Тавареш
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
Главные тренеры
ИталияАлессандро Неста
ИталияМарко Барони
История личных встреч
04.05.2024Италия - Серия А35-й турМонца2 : 2Лацио
23.09.2023Италия - Серия А5-й турЛацио1 : 1Монца
02.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турМонца0 : 2Лацио
10.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турЛацио1 : 0Монца
02.11.2024Италия — Серия А11-й турМонца0 : 1
30.10.2024Италия — Серия А10-й тур2 : 0Монца
27.10.2024Италия — Серия А9-й турМонца2 : 2
21.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 3Монца
06.10.2024Италия — Серия А7-й турМонца1 : 1
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турЛацио2 : 1
04.11.2024Италия — Серия А11-й турЛацио2 : 1
31.10.2024Италия — Серия А10-й тур1 : 5Лацио
27.10.2024Италия — Серия А9-й турЛацио3 : 0
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур0 : 2Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1118
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Эмполи1215
11 Торино1114
12 Рома1113
13 Парма1212
14 Верона1112
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца118
20
Зона вылета
Венеция128

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