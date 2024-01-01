Штутгарт - Айнтрахт Ф 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
10 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Айнтрахт Ф, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|10
|нп
|Эль Билал Туре
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|15
|пз
|Эллиес Скири
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|7
|нп
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|12.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|31.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Штутгарт
|9
|13
|11
|Майнц
|10
|13
|12
|Аугсбург
|9
|11
|13
|Хайденхайм
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Санкт-Паули
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2