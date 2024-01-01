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Штутгарт - Айнтрахт Ф 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
10 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Штутгарт
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Айнтрахт Ф, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
27ГерманиянпКрис Фюрих
10МалинпЭль Билал Туре
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
1ГерманияврКевин Трапп
34ГерманиязщНнамди Коллинз
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
29ФранциязщНильс Нкунку
18ГерманияпзМахмуд Дауд
15ТуниспзЭллиес Скири
36ГерманиянпАнсгар Кнауфф
7ЕгипетнпОмар Мармуш
11ФранциянпУго Экитике
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт3 : 0Айнтрахт Ф
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 2Штутгарт
03.05.2023Кубок Германии1/2 финалаШтутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
11.03.2023Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт1 : 3Айнтрахт Ф
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турШтутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
12.09.2021Германия - Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт2 : 2Айнтрахт Ф
31.03.2019Германия - Бундеслига27-й турАйнтрахт Ф3 : 0Штутгарт
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турШтутгарт0 : 2
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 0Штутгарт
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаШтутгарт2 : 1
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турШтутгарт2 : 1
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 1Штутгарт
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турАйнтрахт Ф1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турАйнтрахт Ф7 : 2
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаАйнтрахт Ф2 : 1
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турАйнтрахт Ф1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Штутгарт913
11 Майнц1013
12 Аугсбург911
13 Хайденхайм910
14 Вольфсбург99
15 Санкт-Паули108
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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