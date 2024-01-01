Херенвен - Гоу Эхед Иглс 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
10 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|2
|зщ
|Дензел Халл
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|21
|пз
|Espen van Ee
|6
|пз
|Амара Конде
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|14
|пз
|Levi Smans
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|18
|нп
|Йон Николэеску
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Рене Хаке
История личных встреч
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|18.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|13.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 1
|03.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|03.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 3
|10.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|22
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|11
|15
|9
|НАК Бреда
|11
|15
|10
|НЕК Неймеген
|11
|13
|11
|Виллем II
|11
|12
|12
|Гронинген
|12
|12
|13
|ПЕК Зволле
|12
|12
|14
|Хераклес
|12
|12
|15
|Спарта
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|11
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|11
|4