03:04 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 10 ноября
Свернуть список

Херенвен - Гоу Эхед Иглс 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
10 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
2 Нидерланды зщ Дензел Халл
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
5 Польша зщ Павел Бохневич
11 Германия зщ Матс Кёлерт
21 Нидерланды пз Espen van Ee
6 Германия пз Амара Конде
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
14 Нидерланды пз Levi Smans
20 Дания нп Jacob Trenskow
18 Молдавия нп Йон Николэеску
1 Германия вр Лука Плогман
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
21 Нидерланды пз Enric Llansana
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
7 Дания пз Якоб Бреум
23 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Херенвен0 : 2Гоу Эхед Иглс
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2Херенвен
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 0Гоу Эхед Иглс
15.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Херенвен
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен3 : 1Гоу Эхед Иглс
18.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Херенвен0 : 1Гоу Эхед Иглс
13.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Херенвен
03.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Херенвен2 : 2Гоу Эхед Иглс
03.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Херенвен
10.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Херенвен
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 0Херенвен
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3Херенвен
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Херенвен2 : 0
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 0Херенвен
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Херенвен1 : 1
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 5
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 1
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 0 : 1Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Утрехт1128
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1025
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1122
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1121
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1117
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1115
9 НАК Бреда1115
10 НЕК Неймеген1113
11 Виллем II1112
12 Гронинген1212
13 ПЕК Зволле1212
14 Хераклес1212
15 Спарта1211
16
Стыковая зона
Херенвен1111
17
Зона вылета
Алмере Сити116
18
Зона вылета
Валвейк114

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close