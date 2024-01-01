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АЗ Алкмар - Виллем II 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
10 Ноября 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Виллем II

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Виллем II, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Виллем II
Тилбург
История личных встреч
20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Виллем II2 : 2АЗ Алкмар
18.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур АЗ Алкмар4 : 1Виллем II
03.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Виллем II0 : 1АЗ Алкмар
20.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар5 : 3Виллем II
18.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур АЗ Алкмар1 : 3Виллем II
06.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Виллем II1 : 1АЗ Алкмар
28.02.2019 Кубок Нидерландов 1/2 финала Виллем II1 : 1 2 : 1АЗ Алкмар
24.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II2 : 1АЗ Алкмар
01.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур АЗ Алкмар0 : 2Виллем II
28.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Виллем II0 : 2АЗ Алкмар
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур АЗ Алкмар3 : 1
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 2АЗ Алкмар
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур АЗ Алкмар2 : 2
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур АЗ Алкмар1 : 2
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Виллем II0 : 1
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3 ДВВиллем II
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0Виллем II
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Виллем II0 : 0
04.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 0 : 1Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Утрехт1128
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1025
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1122
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1121
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1117
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1115
9 НАК Бреда1115
10 НЕК Неймеген1113
11 Виллем II1112
12 Гронинген1212
13 ПЕК Зволле1212
14 Хераклес1212
15 Спарта1211
16
Стыковая зона
Херенвен1111
17
Зона вылета
Алмере Сити116
18
Зона вылета
Валвейк114

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