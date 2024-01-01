АЗ Алкмар - Виллем II 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
10 Ноября 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Виллем II, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Виллем II
Тилбург
История личных встреч
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 2
|18.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 1
|03.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|20.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 3
|18.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 3
|06.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|28.02.2019
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 1
|24.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|01.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 2
|28.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|22
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|11
|15
|9
|НАК Бреда
|11
|15
|10
|НЕК Неймеген
|11
|13
|11
|Виллем II
|11
|12
|12
|Гронинген
|12
|12
|13
|ПЕК Зволле
|12
|12
|14
|Хераклес
|12
|12
|15
|Спарта
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|11
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|11
|4