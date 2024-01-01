Санта-Клара - Витория Гимарайнш 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
10 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Витория Гимарайнш, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|13
|зщ
|Луиш Роша
|27
|зщ
|Гильерме Рамош
|2
|зщ
|Диогу Калила
|6
|пз
|Адриано
|8
|пз
|Педру Феррейра
|32
|пз
|Матеус Нунес
|70
|нп
|Vinicius
|9
|нп
|Алиссон Сафира
|11
|нп
|Габриэл Силва
|14
|вр
|Бруну Варела
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|20
|пз
|Саму
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 3
|09.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|17.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|21.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 4
|13.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|0 : 1
|24.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|18.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|30.03.2019
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 1
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|10
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|10
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|18
|6
|Санта-Клара
|10
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|11
|17
|9
|Каза Пия
|11
|13
|10
|Жил Висенте
|11
|10
|11
|Эшторил
|11
|10
|12
|АВС
|11
|10
|13
|Боавишта
|10
|9
|14
|Риу Аве
|10
|9
|15
|Арока
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|11
|5