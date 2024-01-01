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Санта-Клара - Витория Гимарайнш 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
10 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Санта-Клара
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Витория Гимарайнш, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
13 Португалия зщ Луиш Роша
27 Португалия зщ Гильерме Рамош
2 Португалия зщ Диогу Калила
6 Бразилия пз Адриано
8 Португалия пз Педру Феррейра
32 Бразилия пз Матеус Нунес
70 Бразилия нп Vinicius
9 Бразилия нп Алиссон Сафира
11 Бразилия нп Габриэл Силва
14 Португалия вр Бруну Варела
76 Ангола зщ Бруну Гашпар
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
4 Португалия зщ Томаш Рибейру
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
20 Португалия пз Саму
77 Португалия пз Нуну Сантуш
11 Бразилия нп Кайо Сезар
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
05.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Санта-Клара1 : 3Витория Гимарайнш
09.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
01.05.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Санта-Клара
17.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Санта-Клара1 : 0Витория Гимарайнш
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
21.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Санта-Клара0 : 4Витория Гимарайнш
13.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Витория Гимарайнш0 : 1Санта-Клара
24.07.2020 Португалия - Примейра 34-й тур Санта-Клара2 : 2Витория Гимарайнш
18.01.2020 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
30.03.2019 Португалия - Примейра 27-й тур Санта-Клара1 : 0Витория Гимарайнш
04.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 0Санта-Клара
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 1
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 1Санта-Клара
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 0Санта-Клара
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 0
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1027
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1020
5 Витория Гимарайнш1018
6 Санта-Клара1018
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1117
9 Каза Пия1113
10 Жил Висенте1110
11 Эшторил1110
12 АВС1110
13 Боавишта109
14 Риу Аве109
15 Арока118
16
Стыковая зона
Насьонал98
17
Зона вылета
Эштрела106
18
Зона вылета
Фаренсе115

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