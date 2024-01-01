Бенфика - Порту 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
10 Ноября 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Порту
Порту
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|28
|зщ
|Исса Каборе
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|85
|пз
|Ренату Саншеш
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|7
|нп
|Зеки Амдуни
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|22
|пз
|Алан Варела
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|9
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Витор Бруну
История личных встреч
|03.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|21.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|31.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|23.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 0
|06.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|16.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|10
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|10
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|18
|6
|Санта-Клара
|10
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|11
|17
|9
|Каза Пия
|11
|13
|10
|Жил Висенте
|11
|10
|11
|Эшторил
|11
|10
|12
|АВС
|11
|10
|13
|Боавишта
|10
|9
|14
|Риу Аве
|10
|9
|15
|Арока
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|11
|5