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Бенфика - Порту 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
10 Ноября 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Бенфика
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Порту
Порту
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
28 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
3 Испания зщ Альваро Фернандес
85 Португалия пз Ренату Саншеш
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
7 Швейцария нп Зеки Амдуни
17 Турция нп Керем Актюркоглу
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
3 Португалия зщ Тьягу Джало
74 Португалия зщ Франсишку Моура
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
22 Аргентина пз Алан Варела
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
10 Португалия пз Фабиу Виейра
19 Англия нп Дэнни Намасо
9 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
03.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Порту5 : 0Бенфика
29.09.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика1 : 0Порту
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0Порту
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Порту
21.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Порту0 : 1Бенфика
07.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика0 : 1Порту
31.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Порту3 : 1Бенфика
23.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Порту3 : 0Бенфика
06.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 1Порту
16.01.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Порту1 : 1Бенфика
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Бенфика
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 2Бенфика
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика5 : 0
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Бенфика1 : 3
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 2Бенфика
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 1Порту
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Порту4 : 0
28.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 5Порту
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Порту2 : 0
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 3Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1027
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1020
5 Витория Гимарайнш1018
6 Санта-Клара1018
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1117
9 Каза Пия1113
10 Жил Висенте1110
11 Эшторил1110
12 АВС1110
13 Боавишта109
14 Риу Аве109
15 Арока118
16
Стыковая зона
Насьонал98
17
Зона вылета
Эштрела106
18
Зона вылета
Фаренсе115

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