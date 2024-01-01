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Галатасарай - Самсунспор 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
10 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 12-й тур
Галатасарай
Самсунспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Самсунспор, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Самсунспор
Самсун
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
02.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Самсунспор0 : 2Галатасарай
16.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай4 : 2Самсунспор
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Галатасарай3 : 2
28.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Галатасарай2 : 1
23.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Галатасарай4 : 3
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур 0 : 3Галатасарай
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 0
04.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Самсунспор2 : 0
26.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 4Самсунспор
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Самсунспор2 : 2
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 3Самсунспор
28.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Самсунспор4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1028
2
Квалификация Лиги чемпионов
Самсунспор1125
3
Квалификация Лиги Европы
Фенербахче1023
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1222
5 Бешикташ1020
6 Сивасспор1117
7 Гёзтепе1015
8 Истанбул Башакшехир1015
9 Коньяспор1114
10 Антальяспор1214
11 Касымпаша1214
12 Ризеспор1113
13 Кайсериспор1112
14 Трабзонспор1112
15 Газиантеп1112
16
Зона вылета
Бодрум1211
17
Зона вылета
Аланьяспор1110
18
Зона вылета
Хатайспор116
19
Зона вылета
Адана Демирспор112

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