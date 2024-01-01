03:05 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 10 ноября
Свернуть список

Фенербахче - Сивасспор 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 12-й тур
Фенербахче
Сивасспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Сивасспор, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Сивасспор
Сивас
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
22.04.2024 Турция - Суперлига 33-й тур Сивасспор2 : 2Фенербахче
04.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур Фенербахче4 : 1Сивасспор
29.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Сивасспор1 : 3Фенербахче
07.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Фенербахче1 : 0Сивасспор
22.01.2022 Турция - Суперлига 23-й тур Сивасспор1 : 1Фенербахче
12.09.2021 Турция - Суперлига 4-й тур Фенербахче1 : 1Сивасспор
11.05.2021 Турция - Суперлига 41-й тур Фенербахче1 : 2Сивасспор
21.01.2021 Турция - Суперлига 20-й тур Сивасспор1 : 1Фенербахче
05.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче1 : 0Сивасспор
12.07.2020 Турция - Суперлига 32-й тур Фенербахче1 : 2Сивасспор
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 3 : 1Фенербахче
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур 2 : 3Фенербахче
27.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Фенербахче2 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фенербахче1 : 1
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 2Фенербахче
02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Сивасспор2 : 1
25.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур 2 : 4Сивасспор
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Сивасспор3 : 2
05.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 3 : 2Сивасспор
27.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Сивасспор1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1028
2
Квалификация Лиги чемпионов
Самсунспор1125
3
Квалификация Лиги Европы
Фенербахче1023
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1222
5 Бешикташ1020
6 Сивасспор1117
7 Гёзтепе1015
8 Истанбул Башакшехир1015
9 Коньяспор1114
10 Антальяспор1214
11 Касымпаша1214
12 Ризеспор1113
13 Кайсериспор1112
14 Трабзонспор1112
15 Газиантеп1112
16
Зона вылета
Бодрум1211
17
Зона вылета
Аланьяспор1110
18
Зона вылета
Хатайспор116
19
Зона вылета
Адана Демирспор112

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close