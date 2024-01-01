Фенербахче - Сивасспор 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Сивасспор, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Сивасспор
Сивас
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|22.04.2024
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 2
|04.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|4 : 1
|29.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 3
|07.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|11.05.2021
|Турция - Суперлига
|41-й тур
|1 : 2
|21.01.2021
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|1 : 1
|05.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.07.2020
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|27.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 4
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|3 : 2
|27.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|10
|28
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Самсунспор
|11
|25
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фенербахче
|10
|23
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|12
|22
|5
|Бешикташ
|10
|20
|6
|Сивасспор
|11
|17
|7
|Гёзтепе
|10
|15
|8
|Истанбул Башакшехир
|10
|15
|9
|Коньяспор
|11
|14
|10
|Антальяспор
|12
|14
|11
|Касымпаша
|12
|14
|12
|Ризеспор
|11
|13
|13
|Кайсериспор
|11
|12
|14
|Трабзонспор
|11
|12
|15
|Газиантеп
|11
|12
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Аланьяспор
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|11
|6
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|11
|2