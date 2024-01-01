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Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
10 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
04.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Шеффилд Юнайтед
09.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 0Шеффилд Уэнсдей
24.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 4Шеффилд Юнайтед
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 6
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Шеффилд Уэнсдей
25.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Лидс Юнайтед1529
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1428
4
Плей-офф
Уотфорд1525
5
Плей-офф
Бёрнли1424
6
Плей-офф
Мидлсбро1524
7 Миллуолл1523
8 Вест Бромвич Альбион1422
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1419
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1415
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

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