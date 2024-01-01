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Шахтёр С - Гомель 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
10 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Шахтёр С
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Гомель, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Гомель
Гомель
История личных встреч
21.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Гомель1 : 2Шахтёр С
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Гомель3 : 2Шахтёр С
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С1 : 1Гомель
11.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Гомель0 : 3Шахтёр С
02.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 0Гомель
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С0 : 1Гомель
27.10.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель2 : 3Шахтёр С
09.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С1 : 2 ДВГомель
30.08.2020 Кубок Беларуси 1/16 финала Гомель1 : 4Шахтёр С
25.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Шахтёр С3 : 1Гомель
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 0Шахтёр С
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Шахтёр С0 : 1
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 0Шахтёр С
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Шахтёр С0 : 3
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Шахтёр С
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Гомель0 : 0
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1Гомель
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Гомель1 : 1
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 2 : 2Гомель
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Гомель2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2562
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2760
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2652
4 Динамо-Брест2848
5 Витебск2844
6 Гомель2740
7 БАТЭ2837
8 Слуцк2836
9 Ислочь2735
10 Славия-Мозырь2834
11 Арсенал2834
12 Сморгонь2728
13 Минск2828
14 Нафтан2822
15
Зона вылета
Днепр М2815
16
Зона вылета
Шахтёр С272

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