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Северная Македония - Латвия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
14 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 5-й тур
Северная Македония
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Латвия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Македония
Латвия
Главные тренеры
Северная Македония Благоя Милевски
Италия Паоло Николато
История личных встреч
10.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 3-й тур Латвия0 : 3Северная Македония
09.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. 6-й тур Латвия0 : 2Северная Македония
21.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. 1-й тур Северная Македония3 : 1Латвия
05.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Северная Македония2 : 1Латвия
13.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 4-й тур 0 : 2Северная Македония
10.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 3-й тур Латвия0 : 3Северная Македония
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 2-й тур Северная Македония2 : 0
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 1-й тур 1 : 1Северная Македония
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Северная Македония
13.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 4-й тур 1 : 1Латвия
10.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 3-й тур Латвия0 : 3Северная Македония
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 2-й тур Латвия1 : 0
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 1-й тур 4 : 1Латвия
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Латвия1 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия410
2
1/4 финала
Франция49
3
Стыковая зона
Бельгия44
4
Зона вылета
Израиль40
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия47
2 Беларусь46
3 Болгария45
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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